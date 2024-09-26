İklim değişikliği kahve üretim alanlarını değiştirecek Uzmanlar, iklim değişikliğinin bir sonucu olarak şu anda kahve üretiminin yapıldığı alanlar azalabilirken, üretimin yapılmadığı yerlerde ise kahve üretiminin artabileceğini dillendirdi.

AA

Kahve fiyatları iklim değişiklikleri nedeniyle artarken, 2050 yılına kadar dünyada kahve üretim alanlarında değişiklik olması bekleniyor.

ODTÜ Gıda Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mecit Halil Öztop, iklim değişikliğinin kahve üretim alanlarını değiştirmesi yönünde açıklamada bulundu.

Öztop, yaptığı açıklamada, iklim değişikliğinin gıda üretimi başta olmak üzere birçok alanda olumsuz etkilere yol açtığına dikkati çekti.

"SEL FELAKETLERİ YAŞANDI"

İklim değişikliğinin bir sonucu olarak birçok ülkede beklenmeyen sel felaketlerinin yaşandığına işaret eden Öztop, fazla yağışın tarımsal faaliyetleri direkt etkilediğini ve bunun da gıda zincirine yansıdığını söyledi.

"KAHVE ÜRETİMİNİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNDEN ETKİLENME POTANSİYELİ YÜKSEK"

Kahve üretiminin de iklim değişikliğinden etkilenme potansiyeli yüksek bir alan olduğunu anlatan Öztop, şöyle konuştu:

Dünyada kahve üretimi, şu anda birinci sırada Güney Amerika ülkelerinde daha sonra Vietnam'da yapılıyor. Araştırmalara bakıldığında özellikle ekvatora yakın bölgelerde iklim değişikliğinin ve sıcaklığın etkileri daha fazla gözlemleniyor. Bu nedenle, bu bölgelerdeki kahve üretiminin olumsuz etkilenme durumu söz konusu olabilir.

"TÜKETİCİLERİN DE YOĞUN TERCİH ETTİĞİ ARABİCA"

Kahve üretiminde Arabica ve Robusta olmak üzere 2 temel çekirdeğin bulunduğunu belirten Öztop, iklim değişikliğinden en çok etkilenen kahve çekirdeğinin, tüketicilerin de yoğun tercih ettiğinin Arabica olduğunu ifade etti.

2050 yılına kadar kahve üretim alanlarında değişiklik olması bekleniyor. İklim değişikliğinin bir sonucu olarak şu anda kahve üretiminin yapıldığı alanlar azalabilirken, üretimin yapılmadığı yerlerde ise kahve üretimi artabilir. Bu azalma yaşanırken kahve üreticileri alternatif tarım arazilerine yönelecektir. Kahve üretiminin olumsuz etkilerini azaltmak için üretim yöntemlerinde yeni tekniklerin kullanılması, sulama yöntemlerinin gelişmesi de bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)