İklim değişikliği meyvelerin tadını ve rengini kaçırıyor 36 dereceden sonra enzimlerin parçalanabilmesinden kaynaklı olarak iklim değişikliğine bağlı kuraklık ve aşırı sıcaklıkların, meyvelerin renk ve tadında sorunlara neden olduğu açıklandı.

AA

Sıcaklık artışları, bitkilerin tüm fizyolojisini etkileyebiliyor.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Elman Bahar, iklim değişikliğine bağlı kuraklık ve aşırı sıcaklıkların meyvelerin renk ve tadında sorunlara neden olduğunu belirtti.

Bahar, iklim değişikliğinin tarım alanlarını olumsuz yönde etkilediğini söyleyerek, şu bilgileri verdi:

Sıcak havalarda meyve bahçelerinde sulama imkanı yoksa meyvelerde tat ve renkle ilgili sorunlar yaşanabiliyor. 36 dereceden sonra enzimler parçalanabiliyor.

RENK AZALABİLİYOR

Dolayısıyla biz bu sıcaklarda iyi renklenmesini beklerken, renk daha düşük olabiliyor. Daha lezzetli olmasını beklerken, lezzet daha az olabiliyor. İklim olaylarına veya meyve türlerine bağlı olarak bu durum farklılık gösterebiliyor.

"KURAKLIK VERİMİ AZALTIYOR"

Bahar, kuraklığın üretimde verimi engelleyen faktörlerin başında geldiğinin altını çizdi.

Üreticilerin özellikle akademik çalışmaları yakından takip etmesini isteyen Bahar, ülkede kuraklığa toleranslı fidanların geliştirilmesi için yapılan çalışmaların önemli olduğunu anlattı.

"ÜRETİCİLER GÜNLÜK STRATEJİ OLUŞTURMAK ZORUNDA"

Bahar, üreticilerin iklim değişikliğinden etkilenmemek için günlük stratejiler geliştirmek zorunda olduğunu belirterek, şu ifadelerde bulundu:

Yüksek sıcaklıkların olduğu dönemlerde üreticiler bahçelerinde gölgeleme yapabiliyor. Meyvenin yetişmesi için uygun ortamları oluşturabiliyor. Oradaki meyvenin tadı ve aroması çok daha iyi olabiliyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)