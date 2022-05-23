İklim değişikliği, tarımsal faaliyetleri etkiliyor

Tün dünyayı etkisi altına alan iklim değişikliği aynı zamanda tarım faaliyetlerini doğrudan etkiliyor. Türkiye de diğer ülkeler gibi bu konuda önlemlerini alarak ilerliyor.

Dünyayı etkisi altına alan iklim değişikliği sonucu Akdeniz iklimi, Ege Bölgesi'ne yayıldı. Ege Ege Bölgesi'nde tropikal meyve yetiştiriciliği çalışmaları hız kazandı.

Bu anlamda, Muğla’da örtü altı ve örtü üstü tarımsal alanlarda yeni arayışlar sürüyor.

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) koordinatörlüğünde, Muğla tropikal ve subtropikal meyve yetiştiriciliği değerlendirme toplantısı yapıldı.

"İklim koşullarının değişimi zorluyor"

Toplantının açılışında konuşan Muğla Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Muhammed Sevinç, “Değişen iklim koşulları, iklim şartları yaptığımız üretimlerin değiştirilmesi yönünde zorluyor. Değişen iklim koşulları yaptığımız mevcut tarımsal faaliyetlerde birçok sorunlar ortaya çıkarıyor. Hastalık ve zararlılar, hasat dönemleri gibi buna benzer birçok tarımsal üretimde yaptığımız tarımsal faaliyetleri sekteye uğratacak sorunlar ortaya çıkarıyor." dedi.

"Üreticiler yeniliklere açık"

Sevinç'e göre, Muğla’nın mevcut iklim koşulları, coğrafi yapısı ve üreticilerin yeniliklere açık olması bizi yeni uygulamaları hayata geçirilmesine katkı sunacak.

TAGEM Genel Müdür Yardımcısı Dr. Yılmaz Boz’un da katıldığı toplantıda, Muğla’da yapılacak tarımsal üretim çalışmalarına tam destek vereceklerini belirtti.

"Ege Bölgesi artık tropikal meyve yetiştiriciliğine elverişli hale geldi"

Boz, “Muğla iklim ve coğrafi olarak çok önemli bir yer. Tropikal meyvecilik konusunda yıllar öncesinden başlatılan çalışmalar var. Biz TAGEM olarak zaten var olan bu çalışmalara daha fazla nasıl katkı veririz noktasında değerlendirme yapıyoruz. Tropikal meyve yetiştiriciliği konusunda Akdeniz bölgesi uygun bir iklime sahip. Fakat son yıllarda iklim değişikliğinin artması ile Ege Bölgesi de artık tropikal meyve yetiştiriciliğine elverişli bir bölge haline geldi. Akdeniz bölgesinde yetişen tropikal ve subtropikal meyve yetiştiriciliği Ege Bölgesi'ne doğru bir kayma olursa hem bu bölgelerdeki tarımsal değeri artırmış oluruz hem de yeni tarımsal alanlar açmış oluruz.

"Tropik ve subtropik meyve yetiştiriciliği ihracatı yapılabilir"

Eğer bu bölgede tropik ve subtropik meyve yetiştiriciliğini kaydırabilirsek ihtiyacımızın dışında ihracat bile yapabiliriz.” dedi.