İklim değişikliğine tedbir alınması beklenirken fosil yakıt desteği artıyor

Dünyada küresel ısınmanın önüne geçmek için tedbir amaçlı iklim taahhütleri verilirken, öte yandan fosil yakıtlara daha çok yönelinmesi planları alt üst ediyor.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ve Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre, gelecek günlerde fosil yakıt olmaması planlanırken, sahada yaşananlar planların saptığını gösteriyor.

Fosil yakıtlara sağlanan destek, 697,2 milyar dolar



İklim değişikliğiyle mücadele taahhütlerine rağmen 51 büyük ekonominin fosil yakıtlara sağladığı destek, geçen yıl bir önceki yıla göre yaklaşık iki katına çıkarak 697,2 milyar doları buldu.

Dünyadaki 51 büyük ekonominin fosil yakıtlara sağladığı toplam desteğin 302,7 milyar dolarını petrol ürünleri sektörü oluşturdu. Bunu, 209,3 milyar dolarla elektrik, 166 milyar dolarla doğalgaz ve 19,2 milyar dolarla kömüre sağlanan sübvansiyonlar izledi.

Enerji fiyatları arttı

Bu artışta, salgın sonrası küresel ekonominin toparlanmasının ardından enerji fiyatlarının yükselmesi etkili oldu.

Petrolün varil fiyatı 2020'de ortalama 42,58 dolar olarak hesaplanırken, geçen yıl 69,04 dolara yükseldi.

Taahhüdde bulunan dünyanın en büyük 10 kömür ülkesi

AA'nın haberine göre, Dünyanın en büyük 10 kömür ülkesi konumunda bulunan Çin, Hindistan, ABD, Japonya, Güney Kore, Güney Afrika, Endonezya, Rusya, Vietnam ve Avustralya'nın 2050'de net sıfır emisyona ulaşma taahhüdü bulunuyor.