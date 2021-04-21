İklim diplomasisi, uluslararası ilişkileri belirliyor

İklim değişikliği ile mücadele, uluslararası ilişkiler ve ülkelerin dış politikasında önemli bir diplomasi aracı haline geldi.

Dünyada atık ticaret, teknoloji ve finansman dünyası da iklim üzerinden şekillenmeye başladı. Bu durumun en güncel örneği, son dönemde aralarındaki gerilim artan ABD ile Çin yönetimlerinin, iklim değişikliğiyle daha fazla mücadele etme ihtiyacına vurgu yapan ortak bir açıklamaya imza atmaları oldu.

40 LİDERİN KATILIMIYLA İKLİM TEMALI LİDERLER ZİRVESİ DÜZENLENİYOR

ABD ve Çin'in iklim özel temsilcileri John Kerry ile Xie Zhenhua, Şangay'da 2 gün süren görüşmelerinin ardından 2020'li yıllar boyunca iklim değişikliğiyle mücadele için daha iddialı hedefler koymak, karbon nötr ekonomi oluşturmak amacıyla gerekli adımları atmak için Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ABD Başkanı Joe Biden ev sahipliğinde, 22-23 Nisan'da 40 liderin katılımıyla çevrim içi düzenlenecek iklim temalı Liderler Zirvesi'ne katılacağına yönelik ortak açıklama yaptı.

ZİRVEDE ABD'NİN "İKLİM LİDERLİĞİ" SINANACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da davetli olduğu Liderler Zirvesi, Biden'in göreve başladıktan sonra çok sayıda liderle bir araya geleceği ve ABD'nin "iklim liderliğinin" sınanacağı ilk platform olarak öne çıkarken uzmanlara göre, bu kadar kapsamlı bir lider buluşmasının gündem maddesinin iklim değişikliği olması iklim diplomasisinin uluslararası ilişkilerin merkezinde yer aldığını gösteriyor.

"EMİSYONLARIN YÜZDE 75'İNDEN SORUMLU ÜLKELERİN PLANLARINI AÇIKLAMASI GEREKİYOR"

Dünya Kaynakları Enstitüsü Uluslararası İklim Girişimi Direktörü David Waskow ise hali hazırda dünyadaki emisyonların yüzde 75'inden sorumlu ve ABD, Çin ve Hindistan'ın aralarında bulunduğu ülkelerin henüz iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik planlarını açıklamadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Japonya, Kanada ve Güney Kore gibi ülkeler ise bu yıl ortaya koymaları gereken daha güçlü planlarını paylaşmadı. Bu kapsamda zirvenin başarıya ulaşması için 4 ana çıktısı olmalı. Bunlardan ilki, zirve öncesinde veya sırasında ABD'nin ulusal katkı beyanı olarak 2030'a kadar emisyonları 2005 seviyesine göre yüzde 50 azaltmasına yönelik taahhüt vermesi olacaktır. İkincisi ise aralarında Japonya, Güney Kore, Kanada ve Çin'in bulunduğu büyük ekonomilerin sıfır emisyon hedeflerine yönelik somut ve iddialı planlar açıklaması, üçüncü olarak gelişen ülkeler ve kömür desteğinin sonlandırılması için ülkelerin iklim finansmanını güçlendirmeleri gerekiyor. Son olarak, ülkelerin koronavirüs salgınına karşı ortaya koydukları ekonomik toparlanma planlarını yeşil dönüşüm merkezinde yapmaya taahhüt etmeleri olmalı."