İklim dostu üretim teşvik ediliyor

"1000 Çiftçi 1000 Bereket" programı ile çiftçilerin daha bilinçli üretim yaparak verimi artırılması planlanıyor.

"1000 Çiftçi 1000 Bereket" programıyla çiftçiler, dijital tarım uygulamalarını öğrenerek hem kendi maliyetlerini hem de tarımsal üretimin gezegene maliyetini azaltıyor.

Çiftçiler, ücretsiz program sayesinde dijital toprak analizleri, dijital tarım araçları ve finansal okur yazarlık gibi konularda bilgi sahibi olurken istedikleri her zaman danışmanlık hizmeti alabiliyor.

Tarlada sosyal ve dijital dönüşüm

Program, Cargill Türkiye şirketi tarafından çiftçilerin verimini ve refahını artırmak, tarlada sosyal ve dijital dönüşümü desteklemek ve tarlada sürdürülebilir yöntemleri yaygınlaştırmak amacıyla 2019'da başlatıldı.

"Tarımın gezegene maliyetini azaltıyor"

İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu, sistemi inceleyerek çalışmanın, Türkiye'de, tarlada sürdürülebilir üretim odaklı ilk kurumsal sosyal sorumluluk projesi olduğunu belirtti.

Sistem kaynak verimliliği sağlıyor

AA'nın haberine göre, Karaosmanoğlu, "Programda çiftçiler dijital tarım uygulaması sayesinde toprağını teknik olarak iyi ve doğru tanıyor. Gördüğü ve görmediği etkileri öğreniyor. Gübresini, kimyasalını, suyunu, enerjisini verimli tüketiyor. Bu da, kaynak verimliliği; insan, doğa, çevre ve iklim dostu üretim demek. Böylece çiftçimizin hem akçeli maliyeti hem de tarımsal üretimin gezegene maliyeti azalıyor." dedi.