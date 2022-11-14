Petrol
94.95
-1.08%
Euro
19.203
-0.09%
Dolar
18.6007
0.30%
Altın
1.057
0.28%
Borsa
4559
2.31%
Bitcoin
317.360
-0.46%
BTXN Coin
6.75
11.20%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Çok bulutlu 14 C

    İklim dostu üretim teşvik ediliyor

    "1000 Çiftçi 1000 Bereket" programı ile çiftçilerin daha bilinçli üretim yaparak verimi artırılması planlanıyor.
    • 14.11.2022 - 17:44
    • Güncelleme : 14.11.2022 - 17:49
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İklim dostu üretim teşvik ediliyor

    "1000 Çiftçi 1000 Bereket" programıyla çiftçiler, dijital tarım uygulamalarını öğrenerek hem kendi maliyetlerini hem de tarımsal üretimin gezegene maliyetini azaltıyor.

    Çiftçiler, ücretsiz program sayesinde dijital toprak analizleri, dijital tarım araçları ve finansal okur yazarlık gibi konularda bilgi sahibi olurken istedikleri her zaman danışmanlık hizmeti alabiliyor.

    Tarlada sosyal ve dijital dönüşüm

    Program, Cargill Türkiye şirketi tarafından çiftçilerin verimini ve refahını artırmak, tarlada sosyal ve dijital dönüşümü desteklemek ve tarlada sürdürülebilir yöntemleri yaygınlaştırmak amacıyla 2019'da başlatıldı.

    "Tarımın gezegene maliyetini azaltıyor"

    İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu, sistemi inceleyerek çalışmanın, Türkiye'de, tarlada sürdürülebilir üretim odaklı ilk kurumsal sosyal sorumluluk projesi olduğunu belirtti.

    İklim dostu üretim teşvik ediliyor #1

    Sistem kaynak verimliliği sağlıyor

    AA'nın haberine göre, Karaosmanoğlu, "Programda çiftçiler dijital tarım uygulaması sayesinde toprağını teknik olarak iyi ve doğru tanıyor. Gördüğü ve görmediği etkileri öğreniyor. Gübresini, kimyasalını, suyunu, enerjisini verimli tüketiyor. Bu da, kaynak verimliliği; insan, doğa, çevre ve iklim dostu üretim demek. Böylece çiftçimizin hem akçeli maliyeti hem de tarımsal üretimin gezegene maliyeti azalıyor." dedi.

    İklim dostu üretim teşvik ediliyor #2


    OPEC: Küresel petrol üretimi ekimde arttı
    Ekonomi

    OPEC: Küresel petrol üretimi ekimde arttı

    Uydu bağlantısı özelliği iPhone'lara geliyor
    Teknoloji

    Uydu bağlantısı özelliği iPhone'lara geliyor

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    Advertorial

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Görüş Bildir