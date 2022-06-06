İklimlendirme ihracatı 5 ayda 2,7 milyar dolara ulaştı

İklimlendirme sanayisinin yaptığı ilk 5 aylık ihracat verileri paylaşıldı.

Türkiye'nin toplam ihracatı, bu yılın ocak-mayıs döneminde yüzde 20,4 artarak 102 milyar 504 milyon dolar olarak gerçekleşti. Geçen ay yapılan ihracat ise yüzde 15,2 artışla 19 milyar dolara ulaştı.

Türkiye'nin ilk 5 aylık ihracatına yüzde 12,5 artışla 2 milyar 743 milyon dolarlık katkı da iklimlendirme sanayisinin ihracatından geldi.

İklimlendirme sanayisinin en fazla ürün gönderdiği ülke: Almanya

Dış ticarette Türkiye'nin en büyük partneri olan Avrupa ülkeleri, bu dönemde iklimlendirme sektörünün ihracatında da başı çekti. İklimlendirme sanayisinden en fazla dış satım yapılan ülke 295 milyon dolarla Almanya olurken, Almanya'yı, 186 milyon dolarla İtalya ve 168 milyon dolarla Birleşik Krallık takip etti.

183 ülkeye ürün gönderildi

Türkiye iklimlendirme sanayisi de bu yılın ilk 5 ayında dünyanın dört bir yanındaki 183 ülkeye 2 milyar 743 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Sektör, bu rakamla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,5 artış elde etti. İklimlendirme sektörünün mayıs ayı ihracatı ise 495 milyon dolar seviyesinde kaydedildi.

En çok ihracat İstanbul'dan

AA'nın haberine göre; bu dönemde en çok ihracat 1 milyar 42 milyon dolarla İstanbul'dan yapılırken, İstanbul'u, 321 milyon dolarla Manisa, 263 milyon dolarla Kocaeli, 220 milyon dolarla İzmir ve 189 milyon dolarla Bursa izledi. En çok ihracat yapan diğer şehirler ise Gaziantep, Ankara, Konya, Kayseri ve Sakarya olarak sıralandı.