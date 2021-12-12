İklimlendirme sanayisinin ihracatı yüzde 34 arttı

Türkiye iklimlendirme sanayisi, bu yılın 11 ayında geçen yıla göre ihracatını yüzde 34 artırarak, 5 milyar 626 milyon dolara çıkardı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, iklimlendirme sanayisi toplam ihracata katkısını sürdürürken, 2021'in ocak-kasım dönemindeki ihracatını,5 milyar 626 milyon dolar seviyesine yükseldi.

Ocak-Kasım 2021'de iklimlendirme ürünlerinde en çok dış satım ise sırasıyla İstanbul, Manisa, Kocaeli, İzmir ve Bursa'dan gerçekleştirildi.

EN ÇOK İHRACAT AB ÜLKELERİNE

Türkiye'nin dış ticaretteki en büyük partneri AB ülkeleri, iklimlendirme sanayisi ihracatında da başı çekti. Sektörün bu yılın 11 ayında gerçekleştirdiği ihracatın 2 milyar 591 milyon dolarlık kısmı AB ülkelerine yapıldı.

Bu ülke grubunu sırasıyla 811 milyon dolarla Bağımsız Devletler Topluluğu, 617 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri, 555 milyon dolarla Orta Doğu ülkeleri ve 410 milyon dolarla Afrika ülkeleri takip etti.

200'E YAKIN ÜLKEYE İHRACAT GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Sektör, bu yılın 11 ayında dünya genelinde 200'e yakın ülkeye dış satım gerçekleştirdi. Bu dönemde en çok ihracat 624 milyon dolarla Almanya'ya yapıldı.

Almanya'yı, 419 milyon dolarla Birleşik Krallık, 291 milyon dolarla İtalya, 233 milyon dolarla Fransa ve 225 milyon dolarla Romanya izledi. En çok ihracat yapılan diğer ülkeler ise sırasıyla Polonya, Irak, Rusya, İspanya ve Özbekistan oldu.