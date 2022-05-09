İklimlendirme sanayisinin ihracat performansı arttı

Türkiye iklimlendirme sanayisi, başta AB ülkeleri olmak üzere ihracat performansını artırarak bu yılın ilk 4 ayında 182 ülkeye 2 milyar 249 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Türkiye nisan ayında ihracatını artırmışken, 182 ülkeye dış satım yapan Türkiye iklimlendirme sanayisi de geniş üretim ağıyla toplam ihracata 4 aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artışla, 2 milyar 249 milyon dolarlık katkıda bulundu.

Nisandaki dış satım yüzde 13,6 yükseldi

AA'nın haberine göre, iklimlendirme ürünlerinde geçen ay gerçekleştirilen dış satım ise 2021'in aynı dönemine göre yüzde 13,6 artarak 637 milyon 271 bin dolar oldu.

En çok dış satım Almanya'ya

Sektörün 4 aylık dönemde en çok ihracat yaptığı ülke, 240 milyon dolarla Almanya oldu.

Almanya'yı, sırasıyla 154 milyon dolarla İtalya, 141 milyon dolarla Birleşik Krallık, 101 milyon dolarla Fransa ve 94 milyon dolarla İspanya takip etti. En çok ihracat yapılan diğer ülkeler ise sırasıyla Romanya, Polonya, Irak, Özbekistan ve Rusya olarak kaydedildi.

AB ülkeleri ihracatta zirvede

Türkiye iklimlendirme sanayisinin bu yılın ilk 4 ayında en çok ihracat yaptığı ülke grubu ise 1 milyar 109 milyon dolarla AB ülkeleri oldu. Bu ülke grubunu sırasıyla 251 milyon dolarla Bağımsız Devletler Topluluğu, 229 milyon dolarla Orta Doğu ülkeleri, 227 milyon dolarla Diğer Avrupa ülkeleri ve 187 milyon dolarla Afrika ülkeleri izledi.

En çok ihracat İstanbul'dan

Nisan ayında en çok ihracat 853 milyon dolarla İstanbul'dan yapılırken, en çok ihracat yapan diğer şehirler sırasıyla 265 milyon dolarla Manisa, 219 milyon dolarla Kocaeli, 180 milyon dolarla İzmir ve 155 milyon dolarla Bursa oldu.