İklimlendirme sektörü 2021 ihracat hedefini geçti

İSİB Yönetim Kurulu Başkanı Şanal, sektör olarak yıl sonu için belirledikleri 5 milyar dolarlık ihracat hedefini ekim ayı itibarıyla aştıklarını belirterek rekora koştuklarını aktardı.

İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şanal, iklimlendirme sektörünün çalışmalarına ve 2022 yılı hedeflerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

İhracattaki artışa işaret eden Şanal, "Sektörün ihracatı Kasım 2020'ye göre yüzde 34,8 artarken 2021 yılbaşından bu yana Türkiye ihracatından aldığı pay yüzde 2,8 olarak gerçekleşti. Ülkemizin ocak-kasım döneminde ihracatının ithalatı karşılama oranı yüzde 83,4 iken aynı aylar arasında iklimlendirme sektörü ihracatının ithalatı karşılama oranı yüzde 96,1'e yükseldi.

"YILLIK İHRACAT HEDEFİ EKİMDE AŞILDI"

Sektörümüz yıl sonu için koyduğu 5 milyar dolarlık ihracat hedefini ekim ayı itibarıyla aştı. 6 milyar dolarlık ihracat barajını ise 22 Aralık'ta geçmiş bulunmaktayız. Firmalarımız tüm coğrafyalarda ihracat atağında." diye konuştu.

Sektörün tüm alt ürün gruplarında ihracatını artırdığına dikkati çeken Şanal, ocak-kasım döneminde satışın en fazla yapıldığı ülkelerin Almanya, Birleşik Krallık, İtalya, Fransa ve Romanya olduğunu söyledi.

İhracatı daha da artırmayı hedeflediklerini vurgulayan Şanal, bu kapsamda çalışmaları ticaretin yön değiştirdiği ülkelerdeki fırsatları doğru analiz ederek yoğunlaştırdıklarını ve sektörü oluşturan paydaşlarla uyumlu hareket ettiklerini bildirdi.

"209 ÜLKE VE BÖLGEYE İHRACAT GERÇEKLEŞTİRDİK"

Özellikle klima ve havalandırma alanında dünyanın talep ettiği ürünlere hızlı yanıt verdiklerini dile getiren Şanal, şu değerlendirmede bulundu:

"Bekleyen ve süreç içinde askıya alınan tüm yatırımları hayata geçirmeye başladık. Yeni virüs tehditleri, iklimlendirme sistemlerinde yeni dizaynların, yeni ürünlerin ve yüzde 100 taze havalı iklimlendirme sistemlerin kullanımının artacağını gösterdi. Biz de Ar-Ge ve inovasyon vizyonumuzla yeni ürün geliştirme konusunda çalışmalarımıza hız verdik. 209 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştirdik. Daha önceden sıfıra yakın ihracatımız olan Barbados, Honduras, Gabon, Liberya gibi pazarlara 2021 yılı itibarıyla giriş yaptık."

SEKTÖR SPLİT KLİMADA PAZAR LİDERİ

Şanal, Türk iklimlendirme sektörünün "split klima"daki üretim kapasitesiyle Avrupa'da pazar lideri olduğunu, radyatör ve havlupan ihracatında ise dünya lideri konumunda bulunduğunu aktardı.

"DÜNYANIN ÜRETİM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA EMİN ADIMLARLA İLERLİYORUZ"

Kombi, havalandırma ekipmanları ve esnek hava kanalları üretiminde dünyanın üretim üssü olma yolunda emin adımlarla ilerlediklerini kaydeden Şanal, şöyle devam etti:

"Soğutma, tesisat, yalıtım gibi diğer ürün gruplarında da benzer başarıları yakalamayı ve dünya sıralamasında ilk 10'a girmeyi hedefliyoruz. Sektörümüz için ihracatta birinci sırada yer alan Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ve diğer Avrupa ülkelerinde pazar payımızı daha da artırmak ve sağlamlaştırmak istiyoruz. Bununla birlikte Latin Amerika, Kuzey Afrika, Rusya, Özbekistan ve Azerbaycan üzerine yoğun çalışma yapıyoruz."