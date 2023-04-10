İkramiye farkı alacağının fark edilmemesinden doğan mağduriyet giderildi Kat sayı artışından doğan ikramiye farkı alacağının doğurduğu mağduriyet için SGK, inceleme yaparak sorunun çözümüne formül aradı. SGK, ödemenin e-Devlet ve TC numarasına değil fark edilmeme ihtimaline karşı kişinin banka hesabına yatırılmasına karar verdi.

DHA

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), kat sayı artışından doğan ikramiye farkı alacağı, ödemeden haberdar edilmemesi nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) iade edilen emekli vatandaşın mağduriyetini tavsiye kararı ile çözdü.

SGK, karar üzerine mevcut uygulamanın gözden geçirilerek tedbir alınması için çalışma başlattı.

2020 yılında emekli olan vatandaş başvurdu

KDK'ya başvuran vatandaş, 2020 yılında emekli olduğunu, kat sayı artışından oluşan ikramiye farkı alacağının e-Devlet’te tanımlı ödeme işlemleri hesabına gönderildiğini belirtti.

Ödemeden haberi olmayınca para SGK'ya iade edildi

Ancak ödemeden haberinin olmaması nedeniyle paranın yıl sonunda SGK'ya iade edildiğini bildirdi.

Para gönderilse de mağdur olduğunu savundu

Durumdan çok sonra haberi olduğunu belirten başvurucu, talebi üzerine 2022 yılında paranın hesabına gönderildiğini; ancak geçen sürede mağdur olduğunu belirtti.

Kendisine talep etmesine rağmen bilgilendirme yapılmadı

Başvurucu, ödemeye ilişkin SGK tarafından bilgilendirme yazısı yazıldığı söylenmesine rağmen kendisine konu hakkında herhangi bir bilgilendirme yazısı ulaşmadığını belirtti.

Uygulama gözden geçirilecek

KDK, ilgili kanunca yapılan fark emekli ikramiyesi ödeme işlemlerinde, ilgililere bu hakkın hatırlatılmasını ve ödeme bildiriminde bulunulmasını temin etmek üzere mevcut uygulamanın gözden geçirilerek gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik işlem yapılması için SGK Başkanlığına tavsiye kararı verdi.

İkramiye farkları vatandaşın doğrudan banka hesaplarına gönderilecek

Karar üzerine ikramiye farklarının vatandaşın doğrudan banka hesaplarına gönderilmesi için çalışmalara başlandı. SGK, ödemeye ilişkin bilgilendirme yazılarının normal posta ile borç bildirim yazılarının ise iadeli taahhütlü olarak ilgililere gönderildiğini; ayrıca SMS'le bilgilendirme talep edenlerin sisteme kayıtlı GSM numaralarına bilgilendirme yapıldığını belirtti.

Artık, e-Devlet'ten bildirilmeden direkt bankaya gönderilecek

Cevabi yazıda; hatalı yönlendirmeler yapılması gibi uygulamada yaşanan aksaklıklar üzerine, günlük ödemelerin e-Devlet'ten görüntülenmesi ve vatandaşların T.C. kimlik numaralarına gönderilmesi yerine doğrudan banka hesaplarına gönderilmesi için çalışmalarına başlandığı bildirildi.