İlaç fiyatlarında kullanılan euro değeri yüzde 25 artırıldı

Bugünden itibaren geçerli olmak üzere ilaç fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan euro değeri yüzde 25 artırıldı. Depocuya satış fiyatı ile birlikte ilaçlar da zam yansıyacak.

İlaç fiyatlarında euro kuru güncellendi. Bu durum ecza depolarının da ilaçların üzerine kâr koyması anlamına geliyor.

Depocuya satış fiyatı

Karara göre depocuya satış fiyatı 10 liraya kadar olan ürünler için depocu kârı yüzde 9, eczacı kârı yüzde 28, 10-50 lira arasında kalan kısım için aynı sıralamayla yüzde 8, yüzde 28, 50-100 lira aralığında kalan kısım için yüzde 7, yüzde 28, 100-200 lira arasında kalan kısım için yüzde 4, yüzde 18 ve 200 lira üstünde kalan kısım için yüzde 2, yüzde 13 olarak belirlendi.

Depocuya satış fiyatı 14,18 liraya kadar olan ürünlerde artış oranı yüzde 20, depocuya satış fiyat 14,18-27,13 liraya kadar olan ürünlere artış oranı yüzde 10 olarak uygulanacak.

Resmi Gazete'de yayınlandı

Resmi Gazete'de yayınlanan Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar'a göre, geçici bir madde ile beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak TL cinsinden 1 euro değeri 2022 Temmuz ayında yüzde 25 artırıldı.

İlaç fiyatları şubat ayında güncelleniyordu

Mevcut uygulamada ilaç fiyatlarının belirlenmesinde kullanılacak euro değeri yılda bir kez olmak üzere şubat ayında fyat Değerlendirme Komisyonu tarafından şubat ayında güncelleniyor.

Euro şubat ayından bu yana artınca ikinci güncelleme geldi

İlaç fiyatlarının belirlenmesinde bu yıl için kullanılacak euro kuru şubat ayında yüzde 37,43 artışla 6.2925 olarak belirlenmişti. Ancak belirlenen söz konusu euro değerinin 17-18 seviyelerinde seyreden güncel euro kurunun çok altında olması nedeniyle zarar ettiklerini belirten üretici ve ihracatçı ilaç firmaları yeni bir güncelleme talep ediyordu.

Euro/TL kuru saat 1102 itibarıyla 17.4952 seviyesinde bulunuyor.

Eczacı da kâr koydu

Resmi Gazete'de yayınlanan karar ile depocu ve eczacı kârlarında da değişikliğe gidildi.