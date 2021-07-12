İLBANK, Trabzon'a 449 milyon liralık yatırım desteği verdi

İller Bankası, Trabzon'da son 3 yılda 449 milyon 115 bin liralık kaynak harcayarak yatırımı destekledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ilgili kuruluşu İller Bankası (İLBANK), Trabzon'da son 3 yılda 449 milyon 115 bin liralık kaynak harcayarak toplam 46 işi bitirdi.

Toplam tutarı 437 milyon 500 bin lira olan 20 işin yapımına devam ediliyor.

ATIK SU, İÇME SUYU, ŞEHİRCİLİK, ÜSTYAPI YATIRIMLARI DESTEKLENDİ

İller Bankası (İLBANK) yetkililerinden aldığı bilgiye göre, tamamlanan 46 işten 10'u atık su, 9'u içme suyu, 2'si şehircilik, 25'i ise üstyapı ve diğer altyapı yatırımları oldu.

İLBANK tarafından Araklı ve Sürmene ilçelerine bağlı 11 mahalleye içme suyu yatırımı yapılıyor. 4 milyon 200 bin liralık destek verilen proje, toplam 6 milyon liraya mal olacak.

Sürmene'nin Sahil Caddesi'ne 500 bin liralık kaynak aktarılarak yürüyüş yolu yapıldı.

Şalpazarı ilçesindeki cadde ve tarihi köprülerin aydınlatılması sağlandı. Projeye 250 bin liralık finansal yatırım gerçekleştirildi.

TRABZON MERKEZE KATLI OTOPARK

İLBANK, şehir merkezindeki trafik akışını rahatlatan ve park sorununu çözen tam otomatik katlı otopark projesine 60 milyon liralık destek sağladı.

Öte yandan, İLBANK, 437 milyon 500 bin lira tutarındaki 20 iş kapsamında 1 atık su, 6 içme suyu ve 13 üstyapı-diğer altyapı yatırımı çalışmalarını sürdürüyor.