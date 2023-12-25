İLBANK, yerel yönetimlere 2023'te 17 milyar liralık çevre yatırımı desteği verdi Bu yıl yerel yönetimlere 17 milyar 179 milyon lira destek sağlandı ve önümüzdeki yıl bu alandaki desteğin 62 milyar liranın üzerine çıkartmak istendiği bildirildi.

AA

İller Bankası (İLBANK), yerel yönetimleri, çevre yatırımlarını yerine getirebilmeleri açısından finansal açıdan destekliyor.

İLBANK'tan 2023 yılı içinde yerel yönetimlere verilen çevre yardımı 17 milyar lira oldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İller Bankası aracılığıyla çevre yatırımları için bu yıl yerel yönetimlere 17 milyar 179 milyon lira destek sağlandığını, önümüzdeki yıl bu alandaki desteği 62 milyar liranın üzerine çıkartmak istediklerini bildirdi.

21 yılda 113,1 milyar liralık destek

İller Bankası aracılığıyla 21 yılda 10 bin 471 proje desteklendi, bu projelere bankalar ve dış finansman kaynaklarıyla 113 milyar 182 milyon liralık destek sağlandı.

Özhaseki, yerel yönetimlerin çevre yatırımlarına İLBANK aracılığıyla verdikleri desteklere ilişkin açıklamalarda bulundu.

"21 yılda 10 bin 471 proje desteklendi"

İçme suyu, içme suyu arıtma, atık su şebeke, atık su arıtma, yağmur suyu, yenilenebilir enerji, katı atık tesisleri ve buna benzer birçok iş için İller Bankası tarafından 21 yılda 10 bin 471 projeyi desteklediklerini belirten Özhaseki, bu projelere banka kaynaklarıyla 40 milyar 182 milyon lira, dış finansman kaynakları ile 73 milyar lira olmak üzere 113 milyar 182 milyon liralık destek sağladıklarını kaydetti.

Hedef 2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma Devrimi'ne ulaşmak

Türkiye ve dünyayı tehdit eden iklim değişikliğine karşı yerel yönetimlerle güçlü bir mücadele sürdürüldüğünü anlatan Özhaseki, şöyle devam etti:

Sadece konut ve iş yerlerimizi değil aynı zamanda altyapılarımızı da çevreye duyarlı ve iklim dostu inşa etmekte kararlıyız. Bu anlamda İller Bankamız aracılığıyla yerel yönetimlere çevre yatırımları için bu yıl 17 milyar 179 milyon lira finansman desteğinde bulunduk. 2024 yılı için sadece çevre yatırımlarına sağlanan desteği 62 milyar liranın üzerine çıkartmak istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ortaya koydukları 2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma Devrimi'ne ulaşmak için yerel yönetimlerimizle çalışmaya devam edeceğiz.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)