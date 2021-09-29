İLBANK'tan Salda Gölü için 19 milyonluk atık su arıtma tesisi

UNESCO Doğal Miras Alanı adayı Salda Gölü'nün korunması ve su kalitesinin artırılması için projeler üretildi.

İller Bankası'na (İLBANK) göre, Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme gereğince "doğal miras" niteliklerine uygun ve UNESCO Doğal Miras Alanı adayı olan Salda Gölü'nün korunması için biri ileri biyolojik arıtma olmak üzere toplam 3 atık su arıtma tesisi projelendirildi.

Tesisler vasıtasıyla atık sular, arıtılarak ihtiyaç halinde tarımsal sulamada kullanılabilecek ve yeniden doğaya kazandırılacak.



3 ATIK SU ARITMA TESİSİ PROJESİ

Salda Gölü'nün korunması ve su kalitesinin artırılması için yapılan projeler arasında Yeşilova İleri Biyolojik Atık Su Arıtma, Salda Köyü ve Doğanbaba Köyü Paket Atık Su Arıtma tesisleri yer aldı.

YEŞİLOVA İLERİ BİYOLOJİK ATIK SU ARITMA TESİSİ

Salda Gölü'nün su kalitesini artırmak amacıyla 12 milyona mal olacak ve yapım işi ihale aşamasında bulunan 650 metreküp/gün kapasiteli Yeşilova İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi yapılacak.

SALDA KÖYÜ PAKET ATIK VE DOĞANBABA KÖYÜ PAKET ATIK SU ARITMA TESİSLERİNİN İNŞAATLARINA BAŞLANACAK

Sözleşmesi imzalanarak yer teslimi yapılan 7 milyon maliyetindeki 200 metreküp/gün kapasiteli Salda Köyü Paket Atık Su Arıtma ve 200 metreküp/gün kapasiteli Doğanbaba Köyü Paket Atık Su Arıtma tesislerinin inşaat çalışmalarına başlanacak.

ÜÇ PROJE TOPLAM 19 MİLYON LİRAYA MAL OLACAK

İLBANK, toplam 19 milyon liraya mal olacak 3 atık su arıtma tesisinde, deşarj standartları çerçevesinde dünyada yaygın faydalanılan ileri biyolojik sistemleri kullanacak.