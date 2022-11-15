Tarihçi İlber Ortaylı, Trakya'nın aslında bir tarım bölgesi olduğunu, sanayileştikçe bu vasfını kaybedeceğini belirterek, sanayicilere buradan uzak yerlere gitmeleri ricasında bulundu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Keşanlı Yönetici ve İş Adamları Derneği (KEYİAD) Yunanistan’ın Selanik şehrindeki etkinlik öncesi, Edirne’nin Keşan ilçesinde bir program düzenlendi.

Prof. Dr. İlber Ortaylı, bu programa katılarak görüşlerini aktardı.

Tarihçi-Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, sanayici ve iş adamları ile bir araya geldiği toplantıda Trakya'nın geçmiş misyonunun ziraat olduğunu, burada yapılanmış sanayinin artık denizden uzaklara yönelmesi gerektiğini belirterek, yapılacak seçimin bölgenin kaderini değiştireceğini anlattı.



"Trakya'yı iyi bir istikbal bekliyor ama bu felaket de olabilir"



Ortaylı, Trakya’nın sanayileşmesi ve ekonomideki yeri hakkında değerlendirmelerde bulunarak, "Trakya'yı iyi bir istikbal bekliyor ama bu felaket de olabilir yani garantisi yok. Karar vermek zorundasınız.

İlber Ortaylı, Trakya'nın ziraat bölgesi olarak korunması gerektiğini savundu VİDEO





"Ya sanayi ya ziraat"

Ya sanayi ya ziraat. Fevzi Çakmak gibi düşünecek değilim. Ona kalsa burada bir tane baca bile yaptırtmazdı genelkurmay başkanı olarak çünkü 'düşman gelir, alır' diye. Trakya'nın bu zenginliği, organizasyonu, üniversitelerinin gelişmesi, Tekirdağ'ın her alanda patlaması, hastanesi birçok hastaneden iyi. Bunlarda sanayinin payı var. Onun getirdiği zenginlik, onun getirdiği görgü, onun getirdiği organizasyon ama bir şeyi de unutmayın; burası imparatorluğu besleyen bir ziraat bölgesi. İnsaflı olmak zorundasınız. Başka yerlere çıkın artık.





"Trakya’dan uzak yerlere gitmenizi istirham ederim"

Deniz kıyılarından, Trakya’dan uzak yerlere gitmenizi istirham ederim. Anadolu sanayi bekliyor. Sanayi kurmadığımız takdirde herifler tabiatı istismar ediyorlar, su kaynaklarını kontrolsüz bir şekilde; Konya Ovası’nda olduğu gibi. O da bizim felaketimiz olacak. Bu memleket ekmeğini ya kendine verir veyahut da vermez. Sürünürüz." diye konuştu.

İlber Ortaylı meselelere çevrecilerin değil çiftçi ve sanayicilerin yön vermesi gerektiğini belirtti

DHA'nın haberine göre, "Boş insanların, ekip biçmeyen veya tezgah kullanmayan adamların çevreci laflarının bir şey getireceğine, bir ciddi teklif yaratacağına inanmıyorum." diyen Ortaylı, şöyle devam etti:

"Çalışan adam bilir neyin ne olduğunu. Üreten adam bilir. Muhakemenizi insafla adil bir hakim gibi yaparsanız memleket kurtulur. Yapmadığınız takdirde hapı yutarız. Bir memlekette çevreyle tarımla sanayinin dengesine hippiler karar vermez. Bunu yine çiftçilerin, sanayicilerin ve ciddi tüketicilerin kendilerinin düşünmesi lazım. O bakımdan sorunların, problemlerin karşısında muarız olarak değil taraf olarak yer alın.





"Bu miras sizin"

Bu miras kavgası değil. Mirasın kendi aileniz olduğunu, kendi ailenizin içinde kalacağını, kalması gerektiğini hesaplayarak münazaaları halletmek lazım."