‘İlham veren liderler’ ödülünde Türkiye damgası

Üst düzey kadınların değerlendirildiği yarışmanın birincisi Türkiye'den çıktı.

Perakende ve tüketici ürünleri sektöründeki üst düzey kadın çalışanlar odaklı, kar amacı gütmeyen dernek statüsünde olan LEAD Network’ün etkinliğinde, 2022 yılı "İham Veren Liderler" ödülünü LEAD Network Türkiye Başkanı Aysun Zaman almaya hak kazandı.

Etkinlikte 50 ülkeden 700 katılımcının buluştu

LEAD Network tarafından 13-14 Ekim’de Paris’te düzenlenen ve 50 ülkeden 700 katılımcının buluştuğu çeşitlilik ve kapsayıcılık etkinliğinde bir araya geldi.

İHA'nın haberine göre bBu yıl 10’uncusu düzenlenen konferansın "Doing Not Trying: Lead Through Inclusion" (Denemek değil yapmak: Kapsayıcılık yoluyla öncülük edin) teması ile her bireyin ve her kurumun cinsiyet eşitliği kapsamında sektörlerde değişim oluşturarak liderlik etme mesajının verilmesi hedefleniyor.

2022 yılı ödülü verildi

Her sene düzenlenen ödül töreninde, 2022 yılı "İham Veren Liderler" ödülünü LEAD Network Türkiye Başkanı Aysun Zaman almaya hak kazandı.