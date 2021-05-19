Ilısu Barajı milli ekonomiye 1 milyar 900 milyon lira katkı sağladı

Ilısu Barajı milli ekonomiye 1 milyar 900 milyon lira katkı sağladı

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında yapılan Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı Hidroelektrik Santrali'nin (HES) milli ekonomiye 1 milyar 900 milyon lira katkı sağladığı açıklandı.

Devlet Su İşleri Genel Müdürü Kaya Yıldız, geçen sene 19 Mayıs’ta açılan Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve HES ile ilgili açıklamalar yaptı.

DSİ’den yapılan açıklamada, söz konusu baraj ve HES’in enerji üretimine başladığı ilk günden itibaren üretilerek ülke ekonomisine yaklaşık 1 milyar 900 milyon lira katkı sağladığı belirtildi.

“MİLLİ EKONOMİYE 1 MİLYAR 900 MİLYON LİRA KATKI SAĞLANDI”

Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve HES'in Atatürk Barajından sonra Türkiye'nin 2'nci büyük barajı olduğu ifade edildi.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, açıklamada, barajın, sınıfında dünyanın en büyük gövdesine sahip olduğunu vurgulayarak, "Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve HES, enerji üretimine başladığı geçen yıl 19 Mayıs'tan bugüne kadar 2,8 milyar kilowatsaat enerji üretilerek ülke ekonomisine yaklaşık 1 milyar 900 milyon lira katkı sağlandı." ifadesini kullandı.