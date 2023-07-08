İlk 6 ayda 265 milyar TL’lik tarımsal varlık güvenceye alındı Tarımda yaşanan afetlere karşı ürünlerin ve işletmelerin sigortalılık oranında artış yaşandı.

AA

Don olayları ve sağanak yağışlar, tarım üreticileri üreticilerini tedbir almaya yöneltti.

TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Engürülü, yılın 6 ayında 9,5 milyar TL'lik prim ürettiklerini, 265 milyar TL’lik tarımsal değer, 23 milyon dekarlık alan, 8,5 milyon baş hayvan sigortalandığını bildirdi.

TARSİM'den yapılan açıklamaya göre, Engürülü , Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi’nin 2023 yılındaki ilk 6 aylık sürecine ve gerçekleştirilen hasar ödemeleri hakkında açıklamada bulundu.

"2023 yılı poliçe üretim sürecini büyük oranda tamamladık"

Bekir Engürülü, 2023 yılı poliçe üretim sürecini büyük oranda tamamlandığını belirterek, şu açıklamayı yaptı:

Bu doğrultuda, tarım sigortalarında 1.8 milyon adet poliçe üretildi. Toplamda 9.5 milyar TL’lik prim üretimimiz var. 265 milyar TL’lik tarımsal değer, 23 milyon dekarlık alan ve 8.5 milyon baş hayvan sigortalandı. Toplamda 147 milyon dekar alan var. Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıtlarının 31 Aralık’ta sona ermesine bağlı olarak, yılsonundaki poliçe üretimi daha hızlı oluyor. 2023 yılını değerlendirirken, yılsonuna bakarak daha net bir bilgi verebileceğiz.

"Toplamda 5.5 milyar TL’lik bir hasar ödemesi yapmış olacağız"

İklim değişikliğinin etkilerine bağlı olarak, meteorolojik olayların hem şiddeti arttığını hem de frekansı çok yükselttiğini aktaran Engürülü, şu açıklamayı paylaştı.

Bunun neticesinde hasarlar da arttı. İlk 6 aylık süreçte; üreticilerimizden ve yetiştiricilerimizden aldığımız ihbarlara bağlı olarak 330 bin adet hasar dosyası açıldı. Açılan hasar dosyaları çerçevesinde şu ana kadar toplam 1.2 milyar TL’lik hasar tazminatı ödemesi yaptık. Devam eden süreçte, hasar dosyası tamamlanacak olan üretici ve yetiştiricilerimize de 4.3 milyar TL’lik bir hasar ödemesi daha yapılmasını öngörüyoruz. Bu şekilde toplamda 5.5 milyar TL’lik bir hasar ödemesi yapmış olacağız.

TARSİM, kâr amacı taşımıyor

Engürülü, TARSİM'in kâr amacı taşımadığına dikkati çekerek, sözlerini şöyle tamamladı:

Sigorta tekniği çerçevesinde, çiftçinin gerçek zarar oranını belirleyerek, karşılamak üzerine kurulmuş bir yapı. Bu nedenle çiftçimiz, hasar ödemesi konusunda hiç kaygılanmasın. Ben ve arkadaşlarım herhangi bir hak kaybı olmaması için sürekli olarak takipteyiz. Üreticilerimiz bizlere iletişim kanallarımız aracılığıyla da hızlı bir şekilde ulaşarak, taleplerini iletebilirler. Dün Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine bir ziyarette bulundum. Burada sigortalı üreticimizin buğday tarlasında bir yangın hadisesi meydana gelmişti.