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    İlk çeyrekte 5,2 milyon dolarlık kayısı çekirdeği ihracatı

    Kayısı'nın çekirdeği kurutularak işleniyor ve ihraç ediliyor. Malatya kayısı çekirdeğinden her yıl daha fazla gelir elde ediliyor.
    • 02.05.2022 - 17:14
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    İlk çeyrekte 5,2 milyon dolarlık kayısı çekirdeği ihracatı

    Malatya'da, yılın ilk çeyreğinde tescilli kayısı çekirdeği ihracatından elde edilen gelir geçen yılın aynı dönemine göre 2 kattan fazla artış gösterdi.

    Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, kayısının hem meyvesinin hem de çekirdeğinin ülkeye döviz kazandıran ihracat ürünü olduğunu belirtti.

    Kuru kayısı ve çekirdeği ihracatı geliri artıyor

    Kentte kuru kayısı ihracatına paralel olarak kayısı çekiği ihracatı da yapıldığını ve çekirdeğin yurt dışında kendi pazarını oluşturduğunu ifade eden Özcan, "Kayısı çekirdeği ihracatı hızlı devam ediyor. Bu yılın ilk çeyreğinde 1220 ton çekirdek ihraç ederek 5 milyon 198 bin dolar ülke ekonomisine gelir getirdik. Kuru kayısıda olduğu gibi çekirdekte de geçen yılın aynı dönemine göre ihracattan elde edilen gelir 2 kattan fazla arttı." dedi.

    İlk çeyrekte 5,2 milyon dolarlık kayısı çekirdeği ihracatı #1

    En fazla ihracat Almanya'ya

    Geçen yılın aynı döneminde 942 ton ihracata karşılık 2 milyon 426 bin dolar gelir elde edildiğini dile getiren Özcan, "Geçen yılın ilk çeyreğinde ton bazlı ihracat ortalamamız 2 bin 585 dolarken, bu yılın aynı döneminde ortalama ihracat rakamımız 4 bin 260 dolar. Bu çok önemli bir gelişme. Dolar bazında ihracatımız arttı. En fazla kayısı çekirdeği ihracatı yaptığımız ilk üç ülke Almanya, İtalya ve Çin. Geçen yılın tamamında Almanya'ya 2 bin 30 ton, İtalya'ya 1790 ton ve Çin'e ise 290 ton ihracat gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.


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