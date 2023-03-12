Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: 'İlk İş Yerim' kuraları çekiliyor TOKİ eliyle hayata geçirilen ve Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ara verilen sosyal konut hamlesi projelerinde kura çekimlerine yeniden başlandı. Bu kapsamda 'İlk İş Yerim' kuraları çekilmeye başlandı ve 'İlk Evim Arsa' kuraları da çekilmeye devam edilecek.

Dar gelirli vatandaşları fahiş fiyat artışlarından korumak, konut ve iş yeri sahibi onlamalarına olanak sağlamak için gündeme gelen ve başvuruların tamamlandığı sosyal konutlarla ilgili kura çekimlerine kalındığı yerden devam ediliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından, “İlk İş Yerim” için kura çekimlerine başlandığını duyurarak, 250 alt sektörü harekete geçiren "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesiyle istihdamın desteklendiği ve vatandaşın iş sahibi yapılmasının da amaçlandığını belirtildi.

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeni ile Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi projelerinde kura çekimlerine ara verilmişti.

Kura çekimlerinde sıra iş yerlerine geldi

Konut ve arsa kuraları devam ederken sıra iş yerlerine geldi. 12 ilde, 3 bin 106 iş yeri için 15 Mart’ta kuraları çekmeye başlanıyor.

Bu arada altyapısı tamamlanmış, imar planı hazırlanmış 1 milyon “İlk Evim Arsa” kuraların da 13-17 Mart tarihleri arasında, 23 ilde, 21 bin 120 hak sahibi için çekileceği açıklandı.

Kura çekimlerlerine kaldığı yerden devam

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen sosyal konut hamlesi kapsamında kura çekimleri kaldığı yerden devam ediyor.

"İlk Evim, İlk İş Yerim” projesindeki kura çekimlerine Ankara ile tekrar başlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 13 Eylül 2022 tarihinde açıkladığı ve ilk kuraları 7 Kasım 2022 tarihinde Ardahan ve Şırnak illeriyle başlayan “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesinde noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimleri 6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler nedeniyle ertelenmişti. Ara verilen kura çekimlerine 6 Mart itibarıyla Ankara ile tekrar başlandı.

“İlk İş Yerim’ için kuralar ilk kez çekilecek”

Bakan Kurum, resmi sosyal medya hesabından, yaptığı açıklamayla “İlk İş Yerim” projesi kapsamında 10 bin iş yeri için kura çekimlerine başlandığını duyurdu.

Bakan Kurum, yayınladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

250 alt sektörü harekete geçiren “İlk Evim, İlk İş Yerim“ projemizle istihdamı destekliyor, vatandaşımızı iş sahibi de yapıyoruz. Konut ve arsa kuralarımız devam ederken sıra iş yerlerine geldi. 12 ilde, 3 bin 106 iş yeri için 15 Mart’ta kuraları çekmeye başlıyoruz.

“İlk İş Yerim’ kuraları 15 Mart’ta 12 il ve ilçede 3 bin 106 hak sahibi için çekilecek”

15 Mart tarihinde 12 il ve ilçede “İlk İş Yerim” kuraları şu illerde çekilecek:

15 Mart 2023: Aksaray Merkez 220

15 Mart 2023: Konya Meram 308

15 Mart 2023: Isparta Merkez 271

15 Mart 2023: Afyonkarahisar Dinar 55

15 Mart 2023: Afyonkarahisar Şuhut 44

15 Mart 2023: Ankara Gölbaşı 1.100

15 Mart 2023: Denizli Bozkurt 88

15 Mart 2023: İzmir Torbalı 77

15 Mart 2023: Kastamonu Tosya 81

15 Mart 2023: Konya Çumra 25

15 Mart 2023: Tekirdağ Süleymanpaşa 276

15 Mart 2023: Trabzon Of 286

15 Mart 2023: Van Edremit 275

“İlk Evim Arsa’ kuraları 13-17 Mart tarihleri arasında 23 ilde 21 bin 120 hak sahibi için çekilecek”

Bakanlık açıklamasında 13-17 Mart tarihleri arasında 21 bin 120 hak sahibi için müstakil ve müşterek arsa kuralarının noter huzurunda şu illerde çekileceği belirtildi:

13 Mart 2023: Erzincan Merkez 550 (Müstakil)

13 Mart 2023: Kırşehir Merkez 1.100 (Müstakil)

13 Mart 2023: Bingöl Merkez 440 (Müstakil)

13 Mart 2023: Aydın Merkez 165 (Müstakil)

13 Mart 2023: Isparta Merkez 440 (Müstakil)

13 Mart 2023: Afyonkarahisar Merkez 1.320 (Müstakil)

14 Mart 2023: Balıkesir Merkez 2 bin 200 (Müstakil)

14 Mart 2023: Aksaray Merkez 660 (Müstakil)

14 Mart 2023: Kayseri Merkez 1.650 (Müstakil)

15 Mart 2023: Konya Merkez 4 bin 400 (Müstakil)

16 Mart 2023: Tunceli Merkez 110 (Müstakil)

16 Mart 2023: Kars Merkez 330 (Müstakil)

16 Mart 2023: Iğdır Merkez 330 (Müstakil)

16 Mart 2023: Karabük Merkez 220 (Müstakil)

16 Mart 2023: Trabzon Müşterek Arsa 495 (Müşterek)

16 Mart 2023: Ağrı Merkez 275 (Müstakil)

16 Mart 2023: Nevşehir Merkez 770 (Müstakil)

16 Mart 2023: Uşak Merkez 330 (Müstakil)

17 Mart 2023: Karaman Merkez 880 (Müstakil)

17 Mart 2023: Trabzon Merkez 55 (Müstakil)

17 Mart 2023: Denizli Merkez 550 (Müstakil)

17 Mart 2023: Batman Merkez 550 (Müstakil)

17 Mart 2023: Eskişehir Merkez 3 bin 300 (Müstakil)