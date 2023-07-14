İlk yarıdaki hububat ihracatı 5 milyar doları aştı Türkiye'nin tarım ürünlerindeki üretim ve ihracat artış politikaları açıklanan rakamlara yansıyor. Yılın ilk yarısındaki hububat ve bakliyat ihracatının da hedefler doğrultusunda arttığı açıklandı.

AA

Türkiye, ihracatta her alanda başarılara imza atmaya devam ediyor.

Türkiye'den yapılan hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörünün ihracatı, yılın ilk yarısında 5 milyar 510 milyon 942 bin dolara ulaştı.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri verilerine göre, Türk hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü yılın ilk yarısında 213 ülke ve serbest bölgeye 5 milyon 45 bin 262 ton ürün gönderdi.

6 aylık ihracatta yüzde 2,1 artış yaşandı

Sektörün yılın ilk yarısındaki ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,1 yükseldi.

En çok ihracat Orta Doğu ülkelerine yapıldı

Sektör, en çok ihracatı 2 milyar 5 milyon 15 bin dolarla Orta Doğu ülkelerine yaptı. Orta Doğu'yu 1 milyar 185 milyon 306 bin dolarla Afrika ve 593 milyon 97 bin dolarla Amerika kıtası izledi.

Irak, ülke bazlı sıralamada lider

Sektörün ülke bazlı ihracatında ilk sırada 966 milyon 207 bin dolarla Irak yer alırken, 354 milyon 566 bin dolarla ABD ikinci, 237 milyon 562 bin dolarla Suriye üçüncü oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, sektörlerindeki ihracatın olumlu sürdüğünü belirtti.

Yeni pazar arayışı sürüyor

Daha fazla ihracat sağlamak için çalışmalarına devam ettiklerini aktaran Tiryakioğlu, şunları kaydetti: