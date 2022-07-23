İller Bankası, Bitlis'e 639,5 milyon liralık destek  sağladı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan Bitlis ilinde enerjiden, sulamaya kadar bir çok yatırım faaliyete geçti ve bir kısım yatırıma da devam ediliyor.

İller Bankası, Türkiye genelinde içme suyundan atık suya, katı atıktan yenilenebilir enerjiye, kent içi ulaşımdan kentsel dönüşüme, sokak sağlıklaştırmadan bisiklet yollarına kadar bir çok alanda projeler yürütüyor.

Bitlis'te 513 milyon liralık 14 proje bitti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın kuruluşu olan İller Bankası'nca (İLBANK) Bitlis'te toplam maliyeti 513 milyon liralık 14 proje tamamlandı.

Projeler, 35 yıl sonrasını hedef aldı

Bu kapsamda kentin altyapı sorununu çözmek amacıyla yapılan, 35 yıl sonrasını ve 110 bin nüfusu hedef alan, güncel maliyeti 366 milyon lira olan 111 kilometre uzunluğundaki içme suyu hattı ve 96 kilometre uzunluğundaki kanalizasyon hattı tamamlanarak faaliyete geçti.

Toplam yatırım bedeli 147 milyon lira olan, Hizan, Mutki, Ahlat, Tatvan ilçelerinde içme suyu, kanalizasyon ve atıksu arıtma tesisleri, Bitlis merkezde Güneş Enerji Santrali ve Merkez, Tatvan, Ahlat, Adilcevaz ilçelerinde yol, kaldırım düzenleme ve köprü yapım işleri olmak üzere 14 proje hizmete sunuldu.





126,5 milyon liralık yatırım devam ediyor

İHA'nın haberine göre, İller Bankası tarafından Bitlis'te yeni başlayan 1,5 milyon liralık bir iş ile 125 milyon liralık 7 işin yapımının devam ediyor: