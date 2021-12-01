İmalat PMI kasımda 52'ye yükseldi

Türkiye kasım ayı imalat sanayi PMI verisi ,İSO tarafından açıklandı. İmalat PMI Kasım'da 52'ye yükselerek sektörde büyümeye işaret etti.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) için IHS Markit tarafından derlenen imalat PMI, koronavirüs yasaklarının gevşetildiği haziran ayında daralmadan büyümeye işaret eden 50 seviyesinin üzerine çıktı.

PMI KASIMDA 52'YE ÇIKTI

İmalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi (PMI), kasım ayında 52'ye yükselerek sektörde büyümenin art arda altıncı ayda da devam ettiğini gösterdi.

İmalat sektörünün istihdam ve üretimi artış kaydederken, yeni siparişler geriledi. İmalatçıların fabrika çıkış fiyatları, TL'deki değer kaybı ve ona paralel yükselen girdi fiyatları sonucu endeks tarihinin en yüksek artışını kaydetti.

İMALAT PMI 50'NİN ÜZERİNDE

İstanbul Sanayi Odası için IHS Markit tarafından derlenen imalat PMI, koronavirüs yasaklarının gevşetildiği haziran ayında daralmadan büyümeye işaret eden 50 seviyesinin üzerine çıktı. Endeks ekim ayında 51,2 değerini almıştı.

ÜRETİM ALT ENDEKSİNDE ARTIŞLAR YAŞANDI

Üretim alt endeksi ekim ayındaki 48,7 seviyesinden kasımda 50,2'ye yükselerek sınırlı büyümeye işaret etti. Ankete cevap veren şirketlerden bazıları yükselen talebe paralel üretimi artırdıklarını ifade ederken, bazı şirketler fiyat baskıları ve yeni siparişlerdeki düşüş nedeniyle üretimin gerilediğine dikkat çekti.

Yeni siparişler alt endeksi 49'dan kasımda 47,5'e inerek yeni siparişlerdeki daralmanın hızlandığını gösterdi.

YENİ İHRACAT SİPARİŞLERİNİ GÖSTEREN ALT ENDEKS DÜŞÜŞ YAŞADI

Sadece yeni ihracat siparişlerini gösteren alt endeks ise 53.9'dan 51.6'ya inerek ihracat siparişlerindeki artışın ivme kaybederek de olsa sürdüğünü gösterdi.

Yeni siparişleri düşüş kaybeden şirketler, bunun fiyat artışları, elektronik parça sıkıntısı ve otomotiv sektöründeki sorunlardan kaynaklandığını ifade etti.

TL'deki değer kaybı ham madde fiyatlarının Eylül 2018'den bu yana en hızlı şekilde artmasına yol açarken, imalatçıların fabrika çıkış fiyatları ise 16 buçuk yılın önce derlenmeye başlanan PMI tarihinin en hızlı artışını kaydetti.