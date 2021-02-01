İmalat sanayi Çin ve Japonya'da hız kesti, Kore ve Tayvan'da büyüdü

İmalat sanayi Çin ve Japonya'da hız kesti, Kore ve Tayvan'da büyüdü

Dünyanın dengelerini değiştiren koronavirüs salgını, imalat sanayiinde de teknoloji tarafındaki ülkelerde hızını arttırdı.

Koronavirüs salgınının tekrar hız kazandığı ocak ayında Çin ve Japonya'nın imalat sanayi ivme kaybederken, Güney Kore ve Tayvan'ın imalat sektörü koronavirüs vakalarındaki artışa rağmen büyüdü.

ASYA EKONOMİSİNDEKİ TOPARLANMANIN KIRILGANLIĞI

Küresel imalat sanayinin bugün açıklanan satın alma yöneticileri endeksi (PMI) verileri, Asya ekonomisindeki toparlanmanın kırılganlığına dikkat çekti.

GÜNEY KORE VE TAYVAN'DA İMALAT SANAYİ TEKNOLOJİYE OLAN İLGİ İLE BÜYÜDÜ

Koronavirüs nedeniyle birçok sektörde evden çalışmaya geçilmesi bilişim teknolojisi ürünlerine olan talebi artırırken, dünyanın en büyük çip üreticileri konumunda bulunan Güney Kore ve Tayvan'da imalat sanayi büyüme kaydetti.

ÇİN'DE İSE İMALAT SANAYİ 7 AYIN EN HAFİF BÜYÜMESİNDE

Çin'in imalat sanayi PMI, ocak ayında haziran ayından beri gördüğü en düşük seviye olan 51.5'e geriledi. Aralık ayında bu veri 53 olarak açıklanmıştı. Çin'de ise imalat sanayi ihracat siparişlerinin azalması nedeniyle ocak ayında 7 ayın en hafif büyümesini kaydetti. Japonya'da ise ocak ayında salgın nedeniyle ilan edilen olağanüstü hal imalat sanayinin daralmasına yol açtı.

Dai-ichi Life Research Institute ekonomistlerinden Takeshi Okuwaki, "Üreticiler ekonomiyi kaçınmaz şekilde etkileyecek olağanüstü hal nedeniyle üretimde kesintiye gidebilir. Çip sanayisinde üretim açığı sorununun çözümünün uzun sürecek olması da Japonya'nın otomobil üretimine etki etti." dedi.

JAPONYA'DA İMALAT SANAYİ GERİLEDİ

Japonya'da ocak ayı PMI 50'den 49.8'e gerileyerek daralmaya işaret etti.

GÜNEY KORE'DE PMI YÜKSELDİ

Güney Kore'de ise PMI Ocak ayında son 10 yılın en yüksek seviyesi olan 53.2 seviyesine yükseldi. PMI Aralık ayında 52.9 seviyesindeydi.

ENDONEZYA’DA ÜRETİM FAALİYETLERİ HIZLI ARTTI

Endonezya da üretim faaliyetleri ocak ayında aralıktan daha hızlı artarken Filipinler'de de daralma son buldu. PMI verileri Malezya'da üretim faaliyetlerinde daralma yaşandı, Vietnam'da ise büyüme hızı yavaşladı.