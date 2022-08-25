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İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı açıklandı
İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 1,5 puan azalarak yüzde 76,7 seviyesinde gerçekleşti.
- Haber Merkezi
- 25.08.2022 - 10:02
- Güncelleme : 25.08.2022 - 10:47
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ağustos ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranı açıklandı.
KKO, bir önceki aya göre 1,5 puan azaldı
İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki aya göre 1,5 puan azalarak yüzde 76,7seviyesinde gerçekleşti.
Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 1,5 puan azalarak yüzde 76,6 seviyesine geldi.