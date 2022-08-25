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    İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı açıklandı

    İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 1,5 puan azalarak yüzde 76,7 seviyesinde gerçekleşti.
    • Haber Merkezi
    • 25.08.2022 - 10:02
    • Güncelleme : 25.08.2022 - 10:47
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    İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı açıklandı

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ağustos ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranı açıklandı.

    KKO, bir önceki aya göre 1,5 puan azaldı

    İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki aya göre 1,5 puan azalarak yüzde 76,7seviyesinde gerçekleşti.

    Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 1,5 puan azalarak yüzde 76,6 seviyesine geldi.

    KKO

    İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı açıklandı #2

    İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı açıklandı #3

    KKO


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