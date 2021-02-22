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    İmalat sanayi kapasite kullanım oranı açıklandı

    İmalat sanayi kapasite kullanım oranı şubatta 74,9 rakamını verdi. Önceki ay veri 75,4 olarak kayıtlara geçmişti.
    • AA & Ensonhaber
    • 22.02.2021 - 10:17
    • Güncelleme : 22.02.2021 - 10:38
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    İmalat sanayi kapasite kullanım oranı açıklandı

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, şubat ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıkladı.

    İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak yüzde 74,9 seviyesinde gerçekleşti.

    MEVSİMSEL ETKİLERDEN ARINDIRILMIŞ VERİ 75,5 OLDU

    Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 75,5 seviyesine geldi.

    ARAŞTIRMAYA 1758 İŞ YERİ KATILDI

    İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı (KKO) 2021 yılı Şubat ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1.758 işyeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

    İmalat sanayi kapasite kullanım oranı açıklandı #1

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