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    İmalat sanayi kapasite kullanım oranı aralıkta yüzde 75,9 oldu

    TCMB, aralık ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranını yayınladı.
    • 26.12.2022 - 10:01
    • Güncelleme : 26.12.2022 - 11:00
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    İmalat sanayi kapasite kullanım oranı aralıkta yüzde 75,9 oldu

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki aya göre 1,0 puan azalarak yüzde 75,9 seviyesinde gerçekleşti.

    2022 yılı Kasım ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1.734 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

    KKO-MA 0,7 puan azaldı

    Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,7 puan azalarak yüzde 75,9 seviyesinde gerçekleşti.

    KKO

    KKO

    KKO

    KKO


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