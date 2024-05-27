İmalat sanayi kapasite kullanım oranı mayısta 0,4 puan azaldı İmalattaki son gelişmelere ışık tutan Kapasite Kullanım Oranı, mayısta 0,4 puan azalarak yüzde 76,6 seviyesinde gerçekleşti. Mayıs ayında mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi de bir önceki aya göre 1,1 puan azalarak 102,4 seviyesine geldi.

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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), mayıs ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıkladı.

2024 yılı Mayıs ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1.777 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 76,6 seviyesinde gerçekleşti.

Mevsimsel etkilerden arındırılmamış KKO: Yüzde 76,3

Mevsimsel etkilerden arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 76,3 seviyesinde olarak kayıtlara geçirdi.

İktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksi açıklandı

2024 yılı Mayıs ayında İktisadi Yönelim Anketi sonuçları, imalat sanayinde faaliyet gösteren iş yerinin yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edildi.

Reel Kesim Güven Endeksi: 102,2

Merkez Bankası verilerine göre, 2024 yılı Mayıs ayında mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE-MA), bir önceki aya göre 1,1 puan azalarak 102,4 seviyesinde gerçekleşti.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, genel gidişat ve gelecek üç aydaki toplam istihdama ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, mevcut mamul mal stoku, sabit sermaye yatırım harcaması, gelecek üç aydaki üretim hacmi ve mevcut toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

Mevsimsellikten arındırılmamış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) bir önceki aya göre 0,7 puan azalarak 105,4 seviyesinde gerçekleşti.