İmalat sanayi PMI ekimde 51,2 oldu

İSO Türkiye İmalat PMI, eylül ayında 52,5 seviyesindeyken ekimde 51,2'ye geriledi.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) imalat sanayi ekim ayı Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) açıklandı.

Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan imalat sanayi performansında en hızlı ve güvenilir referans kabul edilen İSO Türkiye İmalat PMI, ekimde 51,2 ile üst üste beşinci ay eşik değer 50’nin üzerinde gerçekleşmekle birlikte eylül ayındaki 52,5 seviyesine göre düşüş gösterdi.

ÜRETİM VE YENİ SİPARİŞLERE İLİŞKİN VERİLERİN HIZI DÜŞTÜ

Sektördeki yavaşlama belirtileri özellikle üretim ve yeni siparişlere ilişkin verilerde ön plana çıktı. Her iki gösterge de yılın son çeyreğinin başlangıcında hız kaybetti.

TÜRK LİRASI’NDAKİ DEĞER KAYBI PMI’Yİ ETKİLEDİ

İstanbul Sanayi Odası Türkiye Sektörel PMI ekim verilerine göre, takip edilen 10 sektörün tamamında teslimat süreleri uzadı. Tedarikçi performansında en ciddi bozulmalar makine ve metal ürünleri, kimyasallar, plastik ve kauçuk, kara ve deniz taşıtları, elektrikli ve elektronik ürünler sektörlerinde gerçekleşti. Arz yetersizlikleri enflasyonist baskılara katkı yaparken Türk Lirası’ndaki değer kaybı da bu etkiyi güçlendirdi.