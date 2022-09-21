İmalat sektörünün varlıkları 5 yılda 3,5 katına çıktı

Geçen yılın sektör bilançoları imalat sanayindeki firmaların büyüklüğüne ayna tuttu. Bilançolara göre, firmaların aktif toplamları 2016-2021 döneminde yaklaşık 3,5 katına çıktı.

Türkiye'de imalat sektöründe faaliyet gösteren firmaların aktif büyüklükleri, koronavirüs salgınına da yenilmeyerek, 2016-2021 döneminde geçen 5 yıl süresince 3,5 katına çıkarak yaklaşık 4,9 trilyon lira oldu.



İmalat sanayi son 5 yılda büyümesini sürdürdü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) iş birliğiyle yapılan "Sektör Bilançoları 2021" araştırması sonuçlarından derlenen bilgiye göre, imalat sektöründe faaliyet gösteren firmalar, varlıklarını son 5 yılda düzenli olarak artırdı.

Söz konusu firmaların aktif büyüklüklerinin toplamı 2016'da yaklaşık 1,4 trilyon lira seviyesindeydi. Bu rakam 2017'de yaklaşık 1,7 trilyon liraya, 2018'de 2,1 trilyon liraya, 2019'da 2,4 trilyon liraya ulaştı. Firmalar varlıklarını 2020'de 3,1 trilyon liraya, 2021'de de 4,9 trilyon liraya çıkardı.

Öz kaynaklar da 3,3 katına çıktı



AA'nın haberine göre varlıklarını büyüten firmalar, öz kaynaklarını da artırdı. İmalat sektöründe faaliyet gösteren firmaların öz kaynaklar toplamı 2016'da yaklaşık 500 milyon lira olarak kayıtlara geçti. Bu firmalar takip eden yıllarda öz kaynaklarını düzenli artırarak 2021'de 1,6 trilyon liraya kadar yükseltti.

Böylece söz konusu firmaların öz kaynak büyüklükleri son 5 yılda 3,3 katına çıkmış oldu.





Brüt satışlar 5 katına yükseldi



Türkiye'de imalat alanında faaliyet gösteren firmaların brüt satışları da 2016-2021 döneminde yüzde 289,9 artışla 1 trilyon 327 milyar 244 milyon 596 bin liradan 5 trilyon 175 milyar 344 milyon 897 bin liraya yükseldi.