İMEAK: Artık hedeflerimize odaklanma ve geleceğe yürüme zamanı Deniz araçlarının üreten sektörün kurumlarını temsilen İMEAK ve DTO'nun Başkanı Tamer Kıran, seçimlerden zaferle çıkan Recep Tayyip Erdoğan'ı kutlayan isimlerden oldu.

AA

Dün gerçekleşen Cumhurbaşkanı ikinci tur sonuçlarına göre Recep Tayyip Erdoğan, seçimi kazanan isim oldu.

İş dünyası seçim sonuçlarını değerlendirdi ve tebrik mesajları yayınladı.

İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran da Türk milletinin demokrasiye olan sarsılmaz bağlılığını bir kez daha ortaya koyduğunu, hür iradesini sandıklara yansıtarak son sözünü söylediğini bildiren bir bülten yayınladı.

Açıklamasında seçim sonuçları neticesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha milletin teveccühünü alarak görevini 5 yıl daha sürdürmeye hak kazandığını anlatan Kıran, şu açıklamalarda bulundu:

"Artık birlik, beraberlikle hareket ederek hedeflerimize odaklanma, geleceğe yürüme zamanı"

Dünya genelinde tarihi değişim süreçlerinin yaşandığı zor bir dönemden geçerken, artık seçimleri geride bırakıp, birlik, beraberlikle hareket ederek hedeflerimize odaklanma, geleceğe yürüme zamanıdır. Türkiye, G-20 üyesi olarak dünyanın en büyük ve güçlü ekonomilerinden birisidir. AB gibi dünyanın en rekabetçi ve yüksek standartta ürün talep eden pazarı başta olmak üzere dünyanın her bölgesine ürün satabilen bir ülke olarak ihracatımız 250 milyar doları aşmış durumdadır. Savunma sanayinde son yıllarda katettiğimiz mesafe, teknoloji geliştirme gücü, önümüzdeki yıllarda tüm sektörlerde çok daha fazla yüksek teknolojili ürün ihracatı gerçekleştirebilme potansiyelimizi ortaya koymaktadır.

"Türkiye Yüzyılı vizyonuna yaraşır projeleri birer birer hayata geçireceğimize yürekten inanıyorum"

Kıran, Türkiye'nin demografik yapısına, askeri gücüne ve gelişmiş altyapısının sunduğu avantajlara işaret ederek, şu ifadeleri kullandı: