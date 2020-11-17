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    IMF, 2020'de 83 ülkeye toplam 165 milyar dolarlık borç verdi

    Uluslararası Para Fonu, 2020 mali yılında 83 ülkeye 165 milyar dolarlık finansal destek sağladığını duyurdu.
    • AA
    • 17.11.2020 - 09:15
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    IMF, 2020'de 83 ülkeye toplam 165 milyar dolarlık borç verdi

    Uluslararası Para Fonu (IMF), 2020 yılına ait Yıllık Raporu'nu, koronavirüs salgını ile ilgili sorunlara dikkat çekerek "Benzeri Olmayan Bir Yıl" başlığıyla yayınladı.

    Raporda, küresel ekonominin tip koronavirüs salgınının etkisiyle derin bir resesyonla karşı karşıya olduğu anımsatıldı.

    “DÜNYANIN HER YERİNDE DERİN DEĞİŞİKLİKLERE NEDEN OLAN YIL”

    Ekonomik görünüme ilişkin belirsizliğin olduğu vurgulanan raporda, ekonomik durgunluk, işsizlik, iklim değişikliği, teknoloji ve otomasyon, dijital para birimlerinin yükselişi, artan eşitsizlik ve borçla dünyanın her yerinden insanın hayatında derin değişikliklerin yaşandığı aktarıldı.

    Raporda, hükümetlerin salgının etkilerine karşı ekonomiyi desteklemek için "cesur" adımlar attığı hatırlatılarak, yaklaşık 12 trilyon dolarlık mali ve 7 trilyon 500 milyar dolarlık parasal eylemin hayata geçirildiği kaydedildi.

    IMF, 2020 de 83 ülkeye toplam 165 milyar dolarlık borç verdi #1

    49 DÜŞÜK GELİRLİ ÜLKEYE 16.1 MİLYAR DOLARLIK İMTİYAZLI FİNANSMAN

    Dünyanın karşı karşıya olduğu krize yönelik IMF'nin aldığı önlemlere de değinilen raporda, IMF'nin 2020 mali yılında 49 düşük gelirli ülkeye 16 milyar 100 milyon dolarlık imtiyazlı finansman dahil 83 ülkeye 165 milyar dolarlık finansal destek sağladığının bilgisi verildi.

    Raporda, 129 ülkenin de ekonomik gözetiminin tamamlandığı da aktarıldı.

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