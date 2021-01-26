IMF 2021 küresel büyüme tahminini yüzde 5,5’e yükseltti

Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nu güncelleyen IMF, küresel ekonominin bu yıl yüzde 5,5 ve 2022'de yüzde 4,2 büyüyeceği öngörüsünde bulundu.

Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nda, 2021 yılına ilişkin küresel ekonomik büyüme tahminini yüzde 5,2'den yüzde 5,5'e çıkardı.

Bu yılın ilerleyen dönemlerinde faaliyetin aşıyla güçlenmesi ve birkaç büyük ekonomide ilave politika desteği beklentisinin olduğuna işaret edilen raporda, yılın ikinci yarısında beklenenden daha güçlü bir ivme göstermesinin etkisiyle 2020'de yüzde 3,5 daraldığı tahmin edildi.

TOPARLANMA GÜCÜ ÜLKELER ARASINDA DEĞİŞECEK

Toparlanmanın gücünün ülkeler arasında önemli ölçüde değişim göstereceğine işaret edilen raporda, bunun tıbbi müdahalelere erişim, politika desteğinin etkinliği, ülkeler arası yayılmalara maruz kalma ve yapısal özellikler gibi etmenlere bağlı olacağı aktarıldı.

TOPARLANMA GERÇEKLEŞENE KADAR DESTEK DEVAM EDECEK

Raporda, politika müdahalelerinin toparlanma gerçekleşene kadar destek sağlamaya devam etmesi gerektiği vurgulandı.

DÜŞÜK GELİRLİ ÜLKELERİN BORÇLULUĞU ARTTI

Raporda, özellikle düşük gelirli gelişmekte olan ekonomiler olmak üzere pek çok ülkenin krize yüksek borçluluk oranıyla girdiği, küresel toplumun bu ülkeler için uluslararası likiditeye yeterli erişimi sağlamak adına yakın bir şekilde çalışmaya devam etmesi gerekeceği kaydedildi.

ABD’NİN 2021 YILI BÜYÜME BEKLENTİSİ YÜZDE 3,1'DEN YÜZDE 5,1'E ÇIKTI

IMF raporunda, bazı ülkelere yönelik yeni büyüme tahminleri de paylaşıldı. Buna göre, ABD ekonomisinin 2021 yılına ilişkin büyüme beklentisi yüzde 3,1'den yüzde 5,1'e yükseltildi. Ülke ekonomisinin 2022'de ise yüzde 2,5 büyüyeceği öngörüldü. Daha önce 2020'de yüzde 4,3 küçülmesi beklenen ABD ekonomisinin, geçen yıl yüzde 3,4 daraldığı tahmin edildi.

EURO BÖLGESİ'NİN 2021 YILI BÜYÜME TAHMİNİ DÜŞÜRÜLDÜ

Euro Bölgesi ekonomisinin ise bu yıla ilişkin büyüme tahmini yüzde 5,2'den yüzde 4,2'ye düşürüldü. Euro Bölgesi ekonomisinin 2022'de yüzde 3,6 büyüyeceği tahmin edildi. Daha önce geçen yıl yüzde 8,3 küçüleceği öngörülen bölge ekonomisinin, 2020'de yüzde 7,2 daraldığı tahminine yer verildi.

Avrupa'nın önde gelen ekonomilerinden Almanya'nın 2021 yılına ilişkin büyüme tahmini yüzde 4,2'den yüzde 3,5'e, Fransa'nın yüzde 6'dan yüzde 5,5'e, İtalya'nın yüzde 5,2'den yüzde 3'e ve İspanya'nın yüzde 7,2'den yüzde 5,9'a çekildi. Almanya ekonomisinin 2022'de yüzde 3,1, Fransa'nın yüzde 4,1, İtalya'nın yüzde 3,6 ve İspanya'nın yüzde 4,7 büyüyeceği öngörüldü.

İNGİLTERE'NİN BÜYÜME TAHMİNİ DÜŞTÜ

İngiltere için 2021 yılı büyüme tahmini yüzde 5,9'dan yüzde 4,5'e düşürülürken, 2022'de ülkenin yüzde 5 büyüyeceği tahmin edildi.

Japonya ekonomisinin bu yıla ait büyüme tahmini yüzde 2,3'ten yüzde 3,1'e yükseltilirken, Kanada ekonomisinin yüzde 5,2'den yüzde 3,6'ya indirildi. Japonya ve Kanada ekonomilerinin 2022'de ise sırasıyla yüzde 2,4 ve yüzde 4,1 büyüyeceği öngörüldü.

Söz konusu revizyonlarla gelişmiş ülkeler grubuna yönelik büyüme beklentisi 2021 için yüzde 3,9'dan yüzde 4,3'e çıkarılırken, 2022 için yüzde 3,1 olarak belirlendi.

ÇİN'DE BU YILA İLİŞKİN EKONOMİK BÜYÜME BEKLENTİSİ YÜZDE 8,2'DEN YÜZDE 8,1'E ÇEKİLDİ

Yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ülke ekonomilerinin büyüme tahminlerine de yer verilen rapora göre, koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Çin'de bu yıla ilişkin ekonomik büyüme beklentisi yüzde 8,2'den yüzde 8,1'e çekildi. Çin ekonomisinin 2022'de ise yüzde 5,6 büyüyeceği öngörüldü. Daha önce 2020'de yüzde 1,9 büyümesi beklenen Çin ekonomisinin, geçen yıl yüzde 2,3 büyüdüğü tahmin edildi.

HİNDİSTAN EKONOMİSİNİN BÜYÜME TAHMİNİ ARTTI

Hindistan ekonomisinin bu yıla dair büyüme beklentisi yüzde 8,8'den yüzde 11,5'e yükseltilirken, gelecek yıla ilişkin büyüme tahmini yüzde 6,8 olarak belirlendi.

Rusya ekonomisine yönelik büyüme tahmini de bu yıl için yüzde 2,8'den 3'e çıkarıldı ve 2022 yılı büyüme beklentisi yüzde 3,9 oldu.

GELİŞMEKTE OLAN EKONOMİLER İÇİN 2021'DE YÜZDE 6,3'LÜK BÜYÜME BEKLENTİSİ

Bu revizyonlarla yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ülke ekonomilerine yönelik büyüme beklentisi, 2021 için yüzde 6'dan yüzde 6,3'e çıkarılırken, 2022 için yüzde 5 olarak belirlendi.