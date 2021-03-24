IMF, 650 milyar dolarlık özel çekme hakkı tahsis etmeyi planlıyor

IMF, koronavirüs etkilerini en aza indirmek ve ülkelere yük getirmeden likidite imkanı sağlamak için 650 milyar dolarlık özel çekme hakkı tahsis etmeyi gündemine aldı.

Küresel ekonomiler koronavirüs salgınının etkisiyle olumsuzluklar yaşarken, ekonomiye yön veren uluslararası kurumlar da ellerindeki imkanları ülkelerin lehine değerlendirme arayışına girdi.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, özel çekme hakları (SDR) olarak adlandırılan rezerv para biriminin tahsisinin görüşüldüğünü belirterek, 650 milyar dolarlık yeni tahsisin değerlendirilmesi için haziran ayına kadar İcra Direktörleri Kurulu'na resmi bir teklif sunmayı planladığını bildirdi.

“ÜLKELERİN BORÇ YÜKÜNÜ ARTIRMADAN ÖNEMLİ BİR LİKİDİTE SAĞLANACAK”

IMF Başkanı Georgieva, onaylanması halinde yeni SDR tahsisinin ülkelerin borç yükünü artırmadan önemli bir likidite sağlayacağını vurguladı.

“TÜM ÜYE ÜLKELERE FAYDALI”

Yeni SDR tahsisinin tüm üye ülkelere fayda sağlayacağına dikkati çeken Georgieva, söz konusu tahsisin koronavirüs salgının neden olduğu krizde küresel toparlanmayı destekleyeceğini kaydetti.

YENİ TAHSİSİN DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN RESMİ BİR TEKLİF SUNULMASI PLANLANIYOR

Georgieva, "IMF üyesi ülkelerin uzun vadeli küresel rezerv ihtiyaçlarının değerlendirmesine dayalı olarak ve Anlaşma Maddeleri ile IMF'nin yetki alanıyla tutarlı olarak, haziran ayına kadar İcra Direktörleri Kurulu'na 650 milyar dolarlık yeni tahsisin değerlendirilmesi için resmi bir teklif sunmayı planlıyorum." ifadesini kullandı.