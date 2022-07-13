IMF, ABD ekonomisinin büyüme tahminlerini tekrar düşürdü

Koronavirüs sonrasında yaşanan ekonomik çözülme Rusya-Ukrayna savaşı ile sürerken, dünyanın ekonomi devi ABD de sarsılmaya devam ediyor.

Uluslararası Para Fonu (IMF), ABD ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahminlerinde bir kez daha düşüşe giderek 2022 yılı beklentisini yüzde 2,9'dan yüzde 2,3'e ve 2023 için yüzde 1,7'den yüzde 1'e indirdi.

Talebin hızlı toparlanması enerji fiyatlarını artırdı

IMF'den yapılan açıklamada, ABD'nin, koronavirüs salgınının neden olduğu şoktan hızla toparlandığı kaydedildi. Talebin hızla toparlanmasının, artan enerji fiyatlarının ve devam eden küresel arz kesintilerinin enflasyonda önemli bir ivmeye yol açtığına işaret edilen açıklamada, ücret ve fiyat baskılarının geniş tabanlı olduğu ve ekonomide hızla yayıldığı belirtildi.

IMF'nin ABD ekonomisi üzerindeki incelemesinin sonucu

IMF, haziran ayında paylaştığı 4. madde konsültasyonu kapsamındaki denetimin öncü bulgularında, ABD ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme beklentisini yüzde 3,7'den yüzde 2,9'a ve 2023 için tahminini yüzde 2,3'ten yüzde 1,7'ye indirmişti.

2025 yılı büyüme tahmini yüzde 1,7'den yüzde 1,8'e çıkarıldı

AA'nın haberine göre, yapılan açıklamada, ülke ekonomisinin 2024 yılı büyüme beklentisinin ise yüzde 0,8'den yüzde 1,2'ye ve 2025 yılı tahmininin yüzde 1,7'den yüzde 1,8'e çıkarıldığı aktarıldı. IMF'nin açıklamasında, ABD ekonomisinin 2026 ve 2027 yıllarında da sırasıyla yüzde 2,1 ve yüzde 1,9 büyümesinin beklendiği kaydedildi.