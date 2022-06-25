IMF, ABD ekonomisinin büyüme tahminlerini yüzde 2,9'a düşürdü

ABD ekonomisi, enflasyon artışına karşı faiz artış kararı verdi. IMF, fiyat istikrarını önceleyen ABD için büyüme beklentisini aşağıya çekti.

Uluslararası Para Fonu (IMF), ABD ekonomisine ilişkin 4. madde konsültasyonu kapsamındaki denetimin öncü bulguları paylaşıldı.

Fon, ABD ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme beklentisini yüzde 3,7'den yüzde 2,9'a ve 2023 için tahminini yüzde 2,3'ten yüzde 1,7'ye indirdi.

ABD ekonomisinin koronavirüs şokundan güçlü bir toparlanma kaydettiği belirtilen açıklamada, son derece esnek bir ekonominin avantajlarıyla birlikte benzeri görülmemiş politika teşvikinin olumlu etkileri olduğu aktarıldı.

Tedarik zinciri engelleri beklenenden daha kalıcı

AA'nın haberine göre, açıklamada, tedarik zinciri engellerinin beklenenden daha kalıcı olduğuna işaret edildi.

"Resesyondan kıl payı kurtulmasını bekliyoruz"

Enflasyondaki geniş tabanlı artışın hem ABD hem de küresel ekonomi için sistemik riskler oluşturan bir gerçeklik haline geldiği belirtilen açıklamada, on yıldan fazla süredir hedefin altında seyreden enflasyonun ardından artan enerji fiyatları ve devam eden küresel arz kesintilerinin enflasyonda önemli bir hızlanmaya yol açtığı ifade edildi.

Ücret ve fiyat artışını süratle yavaşlatma politikası

Açıklamada, bir resesyona neden olmadan ücret ve fiyat artışını süratle yavaşlatmanın politika önceliği olması gerektiği vurgulandı.

IMF'nin açıklamasında, "ABD ekonomisinin 2022-2023'te yavaşlamasını ancak resesyondan kıl payı kurtulmasını bekliyoruz." değerlendirmesi yer aldı.

ABD ekonomisinin bu yıl yüzde 2,9 büyümesinin beklendiği belirtilen açıklamada, ülke ekonomisinin gelecek yıl yüzde 1,7, 2024'te 0,8, 2025'te yüzde 1,7 ve 2026'da yüzde 2,1 büyümesinin öngörüldüğü bildirildi.

IMF, nisanda yayınladığı Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nda, ABD ekonomisinin 2022'de yüzde 3,7 ve 2023'te yüzde 2,3 büyüyeceği tahmininde bulunmuştu.

Enflasyon tahmini

Enflasyon tahminlerine de yer verilen açıklamada, ABD'de enflasyonun bu yıl yüzde 5,4, 2023'te yüzde 2, 2024'te yüzde 1,8, 2025'te yüzde 1,8 ve 2026'da yüzde 1,9 olmasının beklendiği aktarıldı.

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, ABD'nin 4. madde konsültasyonuna ilişkin düzenlenen basın toplantısında, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ve ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile bir dizi görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.

Koronavirüs krizi sırasında ABD'de sağlanan benzeri görülmemiş mali ve parasal desteğin olumlu etkilerine işaret eden Georgieva, bunların olumlu sonuçlarının küresel ekonomideki toparlanmayı da desteklediğine dikkati çekti.

"Hızlı toparlanmanın istenmeyen yan etkileri oldu"

Georgieva, "Ancak hızlı toparlanmanın istenmeyen yan etkileri oldu. En önemlisi, ücret ve fiyat enflasyonunda önemli bir hızlanma oldu. Bu baskılar artık geniş tabanlı ve enerji ile gıda fiyatlarındaki artışların çok ötesine geçiyor." dedi.



"Fed'in işaret ettiği politika faizi seyrinin doğru politika olduğuna inanıyoruz"

Enflasyona karşı Fed'in çok daha sıkı bir politika duruşu izleme niyetinin sinyalini vererek tepki verdiğini anımsatan Georgieva, "Fed'in işaret ettiği politika faizi seyrinin, federal fon oranını hızla yüzde 3,5 ila 4'e çıkarmanın, enflasyonu düşürmek için doğru politika olduğuna inanıyoruz." dedi. Georgieva, Fed'in bilançosunu küçültme kararını da desteklediklerini kaydetti.

Georgieva, ekonominin salgından toparlanmaya ve Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ile Çin'deki karantina önlemleri gibi önemli şokların ekonomiyi sarsmaya devam ettiğini anlattı.