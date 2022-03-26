IMF, Arjantin için 44 milyar dolarlık programa onay verdi

IMF, Arjantin için 44 milyar dolarlık programa onay verdi

IMF, bir açıklama yaparak, Arjantin için 30 aylık fon sağlayacak 44 milyar dolarlık programın onaylandığı bildirildi.

Uluslararası Para Fonu (IMF) İcra Direktörleri Kurulu, Arjantin için 44 milyar dolarlık programı onayladı.

PROGRAM, ARJANTİN'İN EKONOMİSİNE CİDDİ DESTEK SUNACAK

IMF, söz konusu programın Arjantin'e borç sürdürülebilirliğini güçlendirmek, yüksek enflasyonla mücadele, rezervleri artırmak, ülkenin sosyal ve altyapı açıklarını ele almak ve kapsayıcı büyümeyi teşvik etmek için tasarlanmış önlemlerle desteklenen ödemeler dengesi ve bütçe desteği sağlamayı amaçladığını aktardı.

IMF BAŞKANI GEORGİEVA RİSKLERE DİKKAT ÇEKTİ

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, konuya ilişkin açıklamasında, programın "dikkatle ayarlanmış" bir dizi ekonomik politikayı içerdiğini belirtti.

Georgieva, "Sürdürülebilir ve büyüme dostu mali konsolidasyon, borç sürdürülebilirliğini güçlendirecek ve mali açığın parasal finansmanının ortadan kaldırılmasına olanak tanıyacak, bu da kalıcı ve yüksek enflasyonla mücadeleye başlamaya yardımcı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

"UKRAYNA'DAKİ SAVAŞIN ETKİLERİ ŞİMDİDEN HİSSEDİLİYOR"

Programa yönelik risklerin son derece yüksek olduğuna ve Ukrayna'daki savaşın etkilerinin şimdiden hissedildiğine dikkati çeken Georgieva, gerektiğinde uygun önlemlerin belirlenmesi ve benimsenmesi de dahil olmak üzere programın yeniden kalibrasyonunun hedeflere ulaşmasında kritik olacağını kaydetti.

ARJANTİN'İN 22'NCİ IMF PROGRAMI

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, 28 Ocak'ta hükümetinin IMF ile borç ödeme konusunda prensipte bir anlaşmaya vardığını duyurmuş, anlaşmanın Kongre'nin de onayından geçeceğini açıklamıştı.

Nüfusu 44 milyonu aşan Arjantin, eski Devlet Başkanı Mauricio Macri'nin liderliğinde IMF'nin tarihinde açtığı en yüksek krediyi içeren 57 milyar dolarlık stand-by anlaşmasını 2018'de imzalamış ve bu kapsamda fondan 44 milyar dolar kaynak kullanmıştı.

ARJANTİN IMF'YE BORCUNU YAPILANDIRDI

Arjantin, mart ayı başında IMF ile borcunu yapılandırmak için anlaşma sağlamıştı. Arjantin hükümetinin IMF ile vardığı anlaşma, geçen hafta Kongre'de onaylanarak yasalaşmıştı.

Bir yılı aşkın süredir devam eden müzakerelerin ardından sağlanan anlaşma, IMF İcra Direktörleri Kurulu'nun onaylamasıyla Arjantin'in 22'inci IMF programı oldu.