IMF Başkanı Georgieva: Biraz daha zayıf bir toparlanma ivmesi görüyoruz

IMF Başkanı Georgieva: Biraz daha zayıf bir toparlanma ivmesi görüyoruz

Dün Dünya Bankası küresel ekonominin büyüme tahminini düşürmüştü. Bugün de IMF Başkanı Georgieva bir açıklama yaparak, beklenenden daha zayıf bir toparlanma beklediklerini açıkladı.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, 2022'de daha fazla belirsizlik öngördüklerini, toparlanma ivmesinin biraz daha zayıf olmasını beklediklerini söyledi.

Georgieva, Küresel Kalkınma Merkezi tarafından düzenlenen etkinlikte, küresel ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"BU YIL DAHA FAZLA BELİRSİZLİK VE RİSK BEKLİYORUZ"

Bu yıl daha fazla belirsizlik ve risk öngördüklerini belirten Georgieva, "Biraz daha zayıf bir toparlanma ivmesi görüyoruz." ifadesini kullandı.

OMİCRON VARYANTI ORTAYA ÇIKTI

Georgieva, toparlanmanın zayıflayacağından endişe duyduklarına işaret ederek, dünyanın iki büyük ekonomisi ABD ve Çin'in yazdan bu yana yavaşladığını ve koronavirüs salgınında Omicron varyantının ortaya çıktığını anımsattı.

ENFLASYON ENDİŞESİ

Bir diğer endişelerinin enflasyon olduğunu vurgulayan Georgieva, ancak bunun evrensel bir olgu olmadığını, ABD gibi bazı ekonomilerde sorun teşkil ettiğini belirtti.

ÜLKELER ARASINDAKİ AYRIŞMA BÜYÜYOR

Georgieva, ülkeler arasındaki tehlikeli ayrışmanın giderek daha fazla kalıcı hale geldiğine dikkati çekerek, enflasyonla mücadeleye yönelik faiz artırımlarının bu ayrışmayı körükleyebileceğini kaydetti.