IMF Başkanı Georgieva: İklim değişikliği büyüme ve refah için tehdit oluşturuyor

IMF Başkanı Georgieva, katıldığı toplantıda iklim değişikliğinin ülkelerin büyümelerinin önünde bir tehdit oluşturduğunu söyleyerek, çevre politikalarının desteklenmesinin önemini vurguladı.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, İklim Hareketi için Maliye Bakanları Koalisyonunun toplantısında katılarak değerlendirme yaptı.

2050 YILINA KADAR NET SIFIR EMİSYON

Georgieva, makroekonomik politikaların iklim değişikliğine karşı mücadelenin merkezinde yer aldığını belirterek, politika araçlarının koronavirüs krizini atlatmaya çalışırken bile 2050 yılına kadar net sıfır emisyonu sağlayabileceğini kaydetti.

İklim krizini önlemek için harekete geçilmesi gerektiğini vurgulayan Georgieva, "İklim değişikliği, büyüme ve refaha yönelik derin bir tehdittir. Makro açıdan kritiktir." ifadesini kullandı.

"TEŞVİKLERİN YEŞİL YATIRIMA YÖNELİK OLMASINI SAĞLAYACAĞIZ”

Bu politikaların ekonomik büyümeyi, istihdamı ve gelir eşitliğini destekleyecek şekilde yürütülebileceğini aktaran Georgieva, benzeri görülmemiş bir politika desteği olduğunu, krizin başından bu yana yaklaşık 12 trilyon dolarlık destek sağlandığını ve ülkelerin teşvikin yeşil yatırımlara yönelik olmasını sağlamaları gerektiğini vurguladı.

“YEŞİL ALTYAPI HAMLESİ MİLYONLARCA İSTİHDAM YARATACAK”

Georgieva, toparlanmanın ilk 15 yılında, yeşil altyapı hamlesinin küresel ekonomiyi ortalama yüzde 0,7 artırabileceğini ve milyonlarca istihdam yaratabileceğini söyledi.

DÜNYA BANKASI’NDAN SON 5 YILDA İKLİM YATIRIMLARINA 83 MİLYAR DOLAR

Dünya Bankası Başkanı David Malpass da ülkelerin artık yeşil politikalara yönelmesinin daha doğru olacağını anlattı. Malpass, Dünya Bankası Grubunun gelişmekte olan ülkelerde iklim yatırımlarının en büyük çok taraflı fon sağlayıcısı olmaya devam ettiğini ve son beş yılda iklimle ilgili yatırımlarda 83 milyar dolarlık taahhütte bulunduğunu kaydetti.