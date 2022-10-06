IMF Başkanı Georgieva: Resesyon riskleri artıyor

IMF Başkanı Georgieva, IMF-Dünya Bankası Yıllık Toplantıları öncesi yaptığı konuşmada, dünyanın büyüme puanını düşüren etmenin resesyon riskinden kaynaklandığını açıkladı.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Georgetown Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada, küresel ekonomik büyüme tahmininin gelecek yıl için düşürüleceğini belirterek, resesyon risklerinin arttığını ifade etti.

"Ekonomisi kırılgan olan bir dünyaya geçiş yapıldı"

Küresel ekonomide temel bir değişim yaşandığına dikkati çeken Georgieva, uluslararası ekonomik iş birliğinin olduğu bir dünyadan, daha fazla belirsizliğin yaşandığı daha kırılgan bir dünyaya geçildiğini söyledi.

Georgieva, dünyanın en büyük ekonomilerinin yavaşladığını kaydetti.

Küresel ekonomik büyüme tahmininde gelecek yıl için düşüş sinyali

Euro Bölgesi'nin Rusya'dan gelen gaz arzının azalmasından ciddi şekilde etkilendiğine işaret eden Georgieva, ABD'de ise enflasyonun harcanabilir geliri ve tüketici talebini azaltmasıyla ve yüksek faiz oranlarının yatırımlar üzerinde engel oluşturmasıyla büyüme ivmesinin yavaşladığını aktardı.

"Ekonomik büyüme tahminlerini üç kez düşürdük"

Georgieva, bu yıl için yüzde 3,2'ye ve 2023 için yüzde 2,9'a olmak üzere ekonomik büyüme tahminlerinde halihazırda üç kez düşüşe gittiklerini anımsatarak, "Gelecek hafta güncellenen Dünya Ekonomik Görünümü Raporu'nda da göreceğiniz gibi gelecek yıl için büyüme tahminlerini düşüreceğiz." dedi.

"Dünyanın üçte birinin ekonomisi iki çeyrek art arda daralacak"

Georgieva, "Resesyon riskleri artıyor. Dünya ekonomisinin yaklaşık üçte birini oluşturan ülkelerin bu veya gelecek yıl en az iki çeyrek art arda daralma yaşayacağını tahmin ediyoruz." diye konuştu.

2026'ya kadar 4 trilyon dolarlık küresel ekonomik kayıp beklentisi

AA'nnı haberine göre büyüme pozitif olduğunda bile azalan reel gelirler ve yükselen fiyatlar nedeniyle resesyon gibi hissedileceğini belirten Georgieva, genel olarak 2026'ya kadar yaklaşık 4 trilyon dolarlık bir küresel ekonomik kayıp beklediklerini, bunun Alman ekonomisinin boyutunda olduğunu ve dünya ekonomisi için büyük bir gerileme olduğunu vurguladı.

"Daha fazla ekonomik şok olabilir"

Georgieva, savaş ve salgın nedeniyle belirsizliğin son derece yüksek kalmaya devam ettiğini kaydederek, daha fazla ekonomik şok olabileceği konusunda uyardı.

"Öncelikle enflasyonu düşürme yolunda kalınmalı"

Politika yapıcıların ekonomiyi nasıl istikrara kavuşturabileceğine de değinen Georgieva, öncelikle enflasyonu düşürme yolunda kalınması gerektiğini ifade etti.

Georgieva, yeterince sıkılaşmamanın enflasyonun kalıcı hale gelmesine neden olacağını belirterek, bunun gelecekte faiz oranlarının çok daha yüksek ve daha uzun süreli olmasını gerektireceğini, büyümeye ve insanlara büyük zarar vereceğini aktardı.