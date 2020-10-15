IMF Başkanı Georgieva'dan 'koronavirüse karşı ekonomik destek' uyarısı

Uluslararası Para Fonu Başkanı Kristalina Georgieva, koronavirüsün yıkıcı etkisinin geçmediğini, desteklerin devam etmesinin gerektiğini ve kendilerinin de buna hazır olduklarını belirtti.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, IMF-Dünya Bankası Yıllık Toplantıları kapsamında basın toplantısı düzenledi.

IMF Başkanı Georgieva, ekonomik ve finansal istikrar için sağlanan desteklerin bir süre daha kritik bir öneme sahip olacağını belirterek, "Fişi çok erken çekerseniz, kendi kendinize ciddi zarar verme riski alırsınız." şeklinde konuştu.

“BÜYÜK BUHRAN'DAN BU YANA EN KÖTÜ KÜRESEL RESESYON”

Koronavirüs kriziyle hala mücadele edildiğini belirten Georgieva, son birkaç aydaki tablonun daha az vahim olduğunu ancak Büyük Buhran'dan bu yana en kötü küresel resesyonun öngörülmeye devam edildiğini söyledi.

“KRİZİN ZARARI 28 TRİLYON DOLARI BULABİLİR”

Georgieva, küresel ekonominin bu yıl yüzde 4,4 daralmasının beklendiğini anımsatarak, "Kriz, gelecek 5 yıl içinde, üretim kayıplarında tahmini 28 trilyon dolara mal olabilir." ifadesini kullandı.

Görünüme ilişkin tahminlerine yönelik büyük bir belirsizlik olduğunu vurgulayan Georgieva, "2021'de kısmi ve düzensiz bir toparlanma öngörüyoruz, büyümenin yüzde 5,2 olması bekleniyor." diye konuştu.

“ÖNLEMLER ALINMAYA DEVAM”

Georgieva, tüm ülkelerin zor, düzensiz, belirsiz ve aksaklıklara açık bir "uzun tırmanış" ile karşı karşıya olduğunu yineleyerek, krizi aşmaya yönelik politika önlemlerine değindi. Georgieva, yaşamları ve geçim kaynaklarını korumak için gerekli önlemlere devam edilmesi gerektiğini vurguladı.

"KAMU YATIRIMLARI OYUNUN KURALLARINI DEĞİŞTİREBİLİR"

Georgieva, daha dayanıklı ve kapsayıcı bir ekonominin inşa edilmesi gerektiğine işaret ederek, "Yeni araştırmamız, özellikle yeşil projeler ve dijital altyapıya yapılan kamu yatırımlarının oyunun kurallarını değiştirebileceğini gösteriyor. Verimliliği ve gelirleri artırırken milyonlarca yeni iş yaratma potansiyeli taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Georgieva, birçok düşük gelirli ülke için acil eylem gerektiğinin altını çizerek, bu ülkelerin daha fazla hibeye, imtiyazlı krediye ve borç ertelemesine ihtiyacı olduğunu ifade etti.

"TIBBİ ÇÖZÜMLERDEKİ İLERLEME, TOPARLANMAYI HIZLANDIRABİLİR"

Georgieva, "Tıbbi çözümlerdeki daha hızlı ilerleme toparlanmayı hızlandırabilir, 2025 yılına kadar küresel gelire yaklaşık 9 trilyon dolar katabilir. Bu da daha yoksul ve daha zengin ülkeler arasındaki gelir farkını daraltmaya yardımcı olabilir." dedi.

“IMF KRİZİN BAŞLANGICINDAN BU YANA 280 MİLYAR DOLARI AŞKIN BORÇ TAAHHÜDÜNDE BULUNDU”

IMF'nin krizin başlangıcından bu yana 280 milyar doları aşkın borç taahhüdünde bulunduğunu kaydeden Georgieva, üye ülkeleri desteklemek için 1 trilyon dolarlık kredi verme kapasitelerinde hala önemli kaynakları olduğunu aktardı.