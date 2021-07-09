IMF Başkanı'ndan Avrupa ülkelerinin ekonomisine ilişkin tahmin

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Orta ve Doğu Avrupa ekonomilerinin Batı Avrupa ekonomilerinden daha hızlı büyüyeceği tahmininde bulundu.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Üç Deniz Zirvesi ve İş Forumu'nda Avrupa ülkelerinin ekonomisi hakkında tahminlerde bulundu.

Georgieva, Orta ve Doğu Avrupa'da yer alan Üç Deniz İnisiyatifi ekonomilerinin 2025'e kadar batı Avrupa'daki 15 Avrupa Birliği (AB) ekonomisinden yılda yaklaşık yüzde 1,2 daha fazla büyüme kaydetmesinin beklendiğini bildirdi.

İNİSİYATİF ÜLKELER, YÜZDE 3.8 GSYH BÜYÜMESİ SAĞLADI

İnisiyatif ülkelerinin 2015-2019 döneminde yılda ortalama yüzde 3,8'lik gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) büyümesi sağladığını anımsatan Georgieva, bunun 15 AB ülkesinin oranının neredeyse 2 katı olduğunu aktardı.

Georgieva, Üç Deniz İnisiyatifi ekonomilerinin geçen yıl ortalama yüzde 4 küçüldüğünü belirterek, Batı Avrupa'daki daralmanın bunun yaklaşık 2 katı büyüklüğünde olduğunu ifade etti.

''2021'NİN 2019'DAKİ GSYH SEVİYESİNE ULAŞACAĞI BİR YIL OLMASINI BEKLİYORUZ''

İnisiyatif ekonomilerinin 2025'e kadar 15 AB ekonomisinden yılda yaklaşık yüzde 1,2 daha fazla büyüme kaydetmesinin beklendiğini vurgulayan Georgieva, "2021 yılının bölgenin 2019'daki GSYH seviyesine ulaşacağı bir yıl olmasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Adriyatik, Baltık ve Karadeniz’i kapsayan Üç Deniz İnisiyatifi’nde, Avusturya, Bulgaristan, Hırvatistan, Çekya Estonya, Macaristan, Litvanya, Letonya, Polonya, Romanya, Slovakya ve Slovenya yer alıyor.