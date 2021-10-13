IMF, değişen koşullara uyumlu maliye politikası öneriyor

IMF, tüm dünyayı analiz ettiği raporlarına bir yenisini ekledi, son raporunu "Kamu Maliyesinin Kredibilitesinin Güçlendirilmesi" başlığıyla yayınladı.

Uluslararası Para Fonu (IMF), "Kamu Maliyesinin Kredibilitesinin Güçlendirilmesi" raporunda, kamu borcu rekor seviyelere yükseldikçe ülkelerin maliye politikalarını kendi koşullarına göre ayarlamaları gerektiğini bildirdi.

DÜNYA KORONAVİRÜS SALGINI ETKİSİNDE

Raporda, maliye politikasının hala koronavirüs salgınının etkilerine müdahalenin anahtarı olmaya devam ettiğine işaret edilere aşılama, virüs ve varyantları arasındaki etkileşimin ileriye dönük belirsizliğin artmasına katkıda bulunan faktörler arasında olduğu aktarıldı.

Salgının eşitsizlik, yoksulluk ve kamu maliyesi üzerinde kalıcı iz bırakacağına vurgu yapılan raporda, "Bu nedenle, maliye politikasının değişen koşullara uyum sağlaması gerekiyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

ULUSAL BÜTÇELERLE İLAVE ÖNLEMLER BEKLENİYOR

Avrupa Birliği (AB) ve ABD tarafından açıklanan büyük mali paketlerin 2021 ile 2026 arasında küresel gayrisafi yurtiçi hasılaya (GSYH) kümülatif olarak 4 trilyon 600 milyar dolarlık katkı sağlayabileceğine işaret edilen raporda, 2022 için gelecek ulusal bütçelerle ilave önlemlerin beklendiği aktarıldı.

"GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN MALİ DESTEK SAĞLAMA VE BORÇLARINI ÖDEME KAPASİTESİNİ ZORLADI"

Raporda, gelişmekte olan piyasalarda ve düşük gelirli gelişmekte olan ülkelerde ise aşıların azlığı nedeniyle büyümenin geride kaldığı ve hükümetlerin harcamalarını salgın ile ilgili önceliklere kaydırdığı belirtilerek, "Yüksek faiz oranları ve düşük hükümet gelirleri, düşük gelirli gelişmekte olan ülkelerin mali destek sağlama ve borçlarını ödeme kapasitesini zorladı." ifadesi kullanıldı.

BÜTÇE AÇIKLARI SALGIN ÖNCESİ SEVİYELERİN OLDUKÇA ÜZERİNDE

Genel olarak maliye politikasının destekleyici olmaya devam ettiği belirtilen raporda, bütçe açıklarının ise özellikle gelişmiş ekonomilerde salgın öncesi seviyelerin oldukça üzerinde olduğu kaydedildi.

Raporda, açıkların 2022'de yaklaşık yüzde 3 puan daha azalacağı ve 2026'ya kadar salgın öncesi seviyelerine geri döneceğinin tahmin edildiği bildirildi.

MALİ GÖRÜNÜME İLİŞKİN RİSKLER YÜKSEK

Salgınla birlikte 2020'de küresel borçların yüzde 14 artarak 226 trilyon dolar gibi rekor bir seviyeye ulaştığı belirtilen raporda, kamu borcunun halihazırda 88 trilyon dolar ile GSYH'nın yüzde 100'üne yakın bir değerde olduğu, 2026'ya kadar azalmasının beklendiği kaydedildi.

DÜŞÜK GELİRLİ GELİŞMEKTE OLAN ÜLKENİN YARDIMA İHTİYACI OLABİLİR

Raporda, birçok düşük gelirli gelişmekte olan ülkenin daha fazla uluslararası yardıma ve bazı durumlarda borçların yeniden yapılandırılmasına ihtiyaç duymasının muhtemel olduğu ifade edildi.

Mali görünüme ilişkin risklerin yüksek olduğuna dikkat çekilen raporda, özellikle gelişmekte olan piyasalar ve düşük gelirli gelişmekte olan ülkelerde aşı üretiminin ve dağıtımının ölçeklendirilmesinin küresel ekonomiye daha fazla zarar verilmesini sınırlayacağı aktarıldı.