IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları devam ediyor Küresel ekonominin içinde bulunduğu durumu ve sorunlarını değerlendirerek ortak kararlar almak için biraraya gelen yöneticilerin çalışmalarında ikinci gün.

AA

Uluslararası Para Fonu (IMF)-Dünya Bankası Bahar Toplantıları, ABD'nin başkenti Washington DC’de devam ediyor.

"Küresel Finansal İstikrar Raporu" basın toplantısı ile açıklandı

Toplantılar kapsamında "Küresel Finansal İstikrar Raporu" basın toplantısı düzenlendi.

Tobias Adrian

IMF Para ve Sermaye Piyasaları Departmanı Direktörü Tobias Adrian, IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamında bu raporla ilgili konuşma bir gerçekleştirdi.

"Küresel finans sistemi ses ediliyor"

IMF, salı günü yaptığı açıklamada, küresel finans sisteminin yüksek enflasyon ve faiz oranları tarafından test edildiğini söyledi.

Charles Cohen

IMF Araştırma Departmanı Bölüm Şef Yardımcısı Charles Cohen de toplantıda konuşma yapanların arasında yer aldı.

"Merkez bankalarının görevi zorlaşıyor"

Yüksek Enflasyon ve Jeopolitik Risklerin Ortasında Finansal İstikrarı Korumak adlı Küresel Finansal İstikrar raporunda, "Finansal piyasalarda stresin ortaya çıkması, enflasyonist baskıların beklenenden daha kalıcı olduğu bir dönemde merkez bankalarının görevini zorlaştırıyor." dedi.

Küresel ekonomi büyüme tahmini düşürüldü

Uluslararası Para Fonu (IMF), küresel ekonomik büyüme tahminini bu yıl için yüzde 2,9'dan yüzde 2,8'e ve 2024 için yüzde 3,1'den yüzde 3'e düşürdü.

IMF, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun Nisan 2023 sayısını "Zorlu Bir Toparlanma" başlığıyla yayınladı.

Daniel Leigh - Petya Kova Brooks

IMF Araştırma Departmanı Bölüm Şefi Daniel Leigh'in konuşması ve IMF Araştırma Departmanı Bölüm Şefi Yardımcısı Petya Kova Brooks da küresel ekonominin büyüme tahminleri üzerine görüş sundular.

Adama Coulibaly

Toplantılar kapsamında “G-24” basın toplantısı düzenlendi. Fildişi Sahili Ekonomi ve Maliye Bakanı/G-24 Büro Başkanı Adama Coulibaly, konuya ilişkin açıklamada bulundu.

İklim aktivistleri eylem yaptı

İklim aktivistleri toplantıların yapıldığı Dünya Bankası ve IMF önünde eylem yaptı.