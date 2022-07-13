IMF, küresel ekonomik büyüme tahmininde düşüşe gidecek

IMF, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun güncellendiğinde 2022 ve 2023 için düşüş görüleceğini aktardı.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, küresel ekonomi için gelen verilerden endişeli olduğunu belirtti.

Georgieva'ya göre zorlu bir 2022 ve muhtemelen daha da zorlu bir 2023 yaşanacak.



Kristalina Georgieva, yaptığı açıklamada, "Son göstergeler zayıf bir ikinci çeyreğe işaret ediyor ve bu ayın ilerleyen günlerinde Dünya Ekonomik Görünüm Raporu güncellememizde hem 2022 hem de 2023 için küresel büyümede daha fazla düşüş öngöreceğiz." dedi.

G20 Gözlem Notu raporu

IMF, 15-16 Temmuz'da Bali'de düzenlenecek G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı öncesi "G20 Gözlem Notu" raporunu yayınladı.

Georgieva, rapora ilişkin kaleme aldığı blog yazısında, önemli ölçüde kararan küresel bir ekonomik görünümle karşı karşıya olunduğunu belirtti.

Yürürlükteki bu yıl ve gelecek yıla ilişkin küresel büyüme tahmini yüzde 3,6

Georgieva, IMF'nin nisan ayında bu yıl ve gelecek yıla ilişkin küresel büyüme tahminini yüzde 3,6'ya düşürdüğünü ve olası aşağı yönlü riskler göz önüne alındığında bunun daha da kötüleşebileceği konusunda uyardığını anımsattı.

"Son göstergeler zayıf bir ikinci çeyreğe işaret ediyor"

IMF Başkanı Georgieva, "Son göstergeler zayıf bir ikinci çeyreğe işaret ediyor ve bu ayın ilerleyen günlerinde Dünya Ekonomik Görünüm Raporu güncellememizde hem 2022 hem de 2023 için küresel büyümede daha fazla düşüş öngöreceğiz." ifadesini kullandı.

"Enflasyonist riskler sosyal gerilimleri alevlendirebilir"

Salgınla ilgili risklere ek olarak Rusya-Ukrayna savaşının küresel ayrışma baskılarını artıracağına işaret edilen raporda, "İlgili enflasyonist riskler sosyal gerilimleri alevlendirebilir ve daha sıkı finansal koşullar yüksek borç seviyelerinden kaynaklanan zorluklara katkıda bulunabilir." ifadesi kullanıldı.