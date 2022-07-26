IMF küresel ekonomik büyüme tahminlerini düşürdü

Uluslararası Para Fonu, yaşanan enflasyonist baskılar ışığında ülkelerin büyüme tahminlerini tekrar gözden geçirerek düşürmeye gitti.

Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nu "Kasvetli ve Daha Belirsiz" başlıklı raporuyla değerlendirerek, bu yıla ilişkin küresel büyüme tahminini yüzde 3,6'dan yüzde 3,2'ye indirdi.

Bu revizyonlarla yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ülke ekonomilerine yönelik büyüme beklentisi, 2022 için yüzde 3,8'den yüzde 3,6'ya düşürülürken, 2023 için yüzde 4,4'ten yüzde 3,9'a çekildi.

Raporda, 2021'deki geçici toparlanmayı, risklerin gerçekleşmesiyle 2022'de daha sıkıntılı gelişmelerin izlediği belirtildi.

Küresel üretim İran ve Çin'deki gerilemelerle daraldı

AA'nın haberine göre, küresel üretimin bu yılın ikinci çeyreğinde Çin ve Rusya'daki gerilemeler nedeniyle daraldığına işaret edilen raporda, ABD'de ise tüketici harcamalarının beklentilerin altında kaldığı kaydedildi.

Ukrayna'daki savaşın olumsuz etkileri dünyayı vurdu

Raporda, dünya genelinde beklenenden yüksek enflasyonun özellikle ABD ve büyük Avrupa ekonomilerinde daha sıkı mali koşulları tetiklemesinin, Çin'de koronavirüs salgını ve karantina önlemlerini yansıtan beklenenden daha kötü ekonomik yavaşlamanın ve Ukrayna'daki savaşın olumsuz etkilerinin salgın nedeniyle halihazırda zayıflayan dünya ekonomisini vurduğu aktarıldı.

Küresel enflasyon tahminleri arttı

Dünya ekonomisinin geçen yıl yüzde 6,1 büyüdüğü anımsatılan raporda, küresel ekonominin bu yıl yüzde 3,2 ve gelecek yıl yüzde 2,9 büyümesinin beklendiği bildirildi.

IMF, nisan ayında yayınladığı raporda, küresel ekonominin 2022 ve 2023'te yüzde 3,6 büyüyeceğini öngörmüştü. Raporda, bu yılın başlarındaki düşük büyümenin, azalan hanehalkı satın alma gücünün ve daha sıkı para politikasının ABD'de 1,4 puanlık aşağı yönlü revizyona neden olduğu aktarıldı.

Çin'deki emlak krizi küresel büyümeyi olumsuz etkiledi

Çin'de karantina önlemleri ve derinleşen emlak krizinin ekonomik büyüme tahmininde aşağı yönlü revizyona yol açtığı belirtilen raporda, Avrupa'da da revizyonların Ukrayna'daki savaşın ve daha sıkı para politikasının etkilerini yansıttığı ifade edildi.

Küresel enflasyon tahmini bu yıl yüzde 7,4'ten yüzde 8,3'e çıktı

Raporda, küresel enflasyon tahmininin ise gıda ve enerji fiyatları ile arz-talep dengesizliklerinin devam etmesi nedeniyle bu yıl yüzde 7,4'ten yüzde 8,3'e revize edildiği belirtildi.

Enflasyonun gelişmiş ekonomilerde bu yıl yüzde 6,6'ya, gelişmekte olan ekonomilerde de yüzde 9,5'e ulaşmasının beklendiği kaydedildi.

"Enflasyonu kontrol altına almak birinci öncelik"

Raporda, artan fiyatların dünya genelinde yaşam standartlarını sıkıştırmaya devam ettiği belirtilerek, politika yapıcılar için enflasyonu kontrol altına almanın birinci öncelik olması gerektiği ifade edildi.

ABD ve Euro Bölgesi ekonomilerinin büyüme tahminlerinde düşüş

IMF'nin raporunda, ülkelerin güncellenen büyüme tahminleri de paylaşıldı. Buna göre, ABD ekonomisinin 2022 yılına ilişkin büyüme beklentisi yüzde 3,7'den yüzde 2,3'e indirildi. Ülke ekonomisinin 2023 yılı büyüme tahmini de yüzde 2,3'ten yüzde 1'e çekildi.

Euro Bölgesi 2022 büyüme tahmini yüzde 2,8'den 2,6'ye düşürüldü

Euro Bölgesi ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahmini yüzde 2,8'den yüzde 2,6'ye düşürülürken, 2023 yılı tahmini yüzde 2,3'ten yüzde 1,2'ye revize edildi.

Almanya'nın 2022 yılı büyüme tahmini yüzde 2,1'den yüzde 1,2'ye indi

Avrupa'nın önde gelen ekonomilerinden Almanya'nın 2022 yılı büyüme tahmini yüzde 2,1'den yüzde 1,2'ye, Fransa'nın yüzde 2,9'dan yüzde 2,3'e ve İspanya'nın yüzde 4,8'den yüzde 4'e indirilirken, İtalya'nın bu yıla ilişkin büyüme beklentisi yüzde 2,3'ten yüzde 3'e çıkarıldı.

Gelecek yıla ilişkin büyüme tahminleri de Almanya için yüzde 2,7'den yüzde 0,8'e, Fransa için yüzde 1,4'ten yüzde 1'e, İtalya için yüzde 1,7'den yüzde 0,7'ye ve İspanya için 3,3'ten yüzde 2'ye düşürüldü.

İngiltere'nin 2022 yılı büyüme tahmini ise yüzde 3,7'den yüzde 3,2'ye ve 2023 beklentisi de yüzde 1,2'den yüzde 0,5'e çekildi.

Söz konusu revizyonlarla gelişmiş ülkeler grubuna yönelik büyüme beklentisi 2022 yılı için yüzde 3,3'ten yüzde 2,5'e indirilirken, 2023 için yüzde 2,4'ten yüzde 1,4'e düşürüldü.

Çin'in bu yıla ilişkin büyüme tahmini yüzde 3,3'e düşürüldü

Yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ülke ekonomilerinin büyüme tahminlerine de yer verilen rapora göre, Çin'in bu yıla ilişkin ekonomik büyüme beklentisi yüzde 4,4'ten yüzde 3,3'e indirildi. Çin ekonomisinin 2023 yılı büyüme tahmini de yüzde 5,1'den yüzde 4,6'ya çekildi.

Hindistan ekonomisinin bu yıla dair büyüme beklentisi yüzde 8,2'den yüzde 7,4'e düşürülürken, gelecek yıla ilişkin büyüme tahmini yüzde 6,9'dan yüzde 6,1'e indirildi.

Rusya ekonomisi 2022'de yüzde 6 küçülecek

Rusya ekonomisinin ise bu yıl yüzde 6 ve gelecek yıl yüzde 3,5 küçüleceği tahmin edildi. IMF nisan ayındaki tahminlerinde Rusya ekonomisinin 2022'de yüzde 8,5 ve 2023'te yüzde 2,3 daralacağını öngörmüştü.