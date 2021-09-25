IMF: Küresel fosil yakıt sübvansiyonları 2020'de 6 trilyon doları buldu

IMF’nin görüşü, 2025 yılına kadar fosil yakıt fiyatlarının çevre ve tedarik maliyetlerini tam olarak yansıtacak şekilde artması halinde küresel karbon emisyonlarının 3'te 1 oranında düşmesi yönünde.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında düzenlenen enerji konulu zirvede bir konuşma gerçekleştirdi.

FOSİL YAKIT FİYATLARININ ÇEVRE MALİYETLERİNİ YANSITACAK ŞEKİLDE ARTMASI, KARBON EMİSYONLARINI 3'TE 1 ORANINDA DÜŞECEK

Georgieva, küresel fosil yakıt sübvansiyonlarının 2020'de yaklaşık 6 trilyon dolara ulaştığını belirterek, 2025 yılına kadar fosil yakıt fiyatlarının çevre ve tedarik maliyetlerini tam olarak yansıtacak şekilde artması halinde küresel karbon emisyonlarının 3'te 1 oranında düşebileceğini ifade ederek, “Bu küresel gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYH) yüzde 6,8'ine eşit.” dedi.

FOSİL YAKITLARIN KULLANIMINDA AZALMA, İNSAN SAĞLIĞINA VE GEÇİM KAYNAKLARINA ZARAR VERİR

Georgieva, fosil yakıtların kullanımında azalma olmaması halinde çevreye, insan sağlığına ve geçim kaynaklarına verilen zararın devam edeceğini, Paris Anlaşması'nın küresel sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlandırma hedefinin hızla ulaşılamaz hale geleceğini söyledi.

FOSİL YAKIT FİYATLARI KARBON EMİSYONLARI VE HAVA KİRLİLİĞİ GİBİ ÇEVRESEL MALİYETLERİ TAM OLARAK YANSITMALI

Fosil yakıt fiyatlarını doğru belirlemenin önem taşıdığına dikkati çeken Georgieva, fiyatların hem tedarik maliyetlerini hem de özellikle karbon emisyonları ve hava kirliliği olmak üzere çevresel maliyetleri tam olarak yansıtması gerektiğini vurguladı.

FOSİL AKIT MALİYETLERİNİN DOĞRU HESAPLANMASI ÖNEMLİ

Georgieva, 2025 yılına kadar fosil yakıt fiyatlarının çevre ve tedarik maliyetlerini tam olarak yansıtacak şekilde artması halinde küresel karbon emisyonlarının 3'te 1 oranında düşebileceğini dile getirdi.

“AKARYAKIT FİYATLARINI YÜKSELTMENİN ÇOK ZOR OLDUĞUNU BİLİYORUM”

Akaryakıt fiyatlarını yükseltmenin çok zor olduğuna dikkati çeken Georgieva, "Ne kadar zor olduğunu hafife almak istemiyorum ama hiçbir şey yapmamak çok daha büyük zorluklar doğuracak." dedi.

“ULUSLARARASI KARBON FİYAT TABANI ÖNERİYORUM”

Georgieva, IMF'nin kalkınma seviyelerine göre belirlenen uluslararası karbon fiyat tabanı önerdiğini belirterek bunun yakıt için doğru fiyatın belirlenmesine ve küresel iklim hareketini hızlandırmaya yardımcı olacağını ifade etti.