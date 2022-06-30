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    IMF: Sri Lanka ile anlaşma yolundayız

    Uluslararası Para Fonu, ekonomik politikalar ve reformlara ilişkin görüşmelerin sürdüğünü açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 30.06.2022 - 10:34
    • Güncelleme : 30.06.2022 - 11:02
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    IMF: Sri Lanka ile anlaşma yolundayız

    Sri Lanka, ekonomik kriz girdabına girdi.

    22 milyon nüfuslu ada ülkesi, tarihinin en ağır krizini yaşıyor.

    Yakıt sıkıntısının ortaya çıktığı ülkede halk, elektrik kesintilerinin yanı sıra gıda ve ulaşımda artan fiyatlarla karşı karşıya kaldı.

    IMF ile Sri Lanka arasında görüşme

    Uluslararası Para Fonu (IMF), ekonomik politikalar ve reformlar konusunda Sri Lanka makamlarıyla yapıcı ve verimli görüşmeler yaptığını açıkladı.

    Reuters'ın haberine göre, açıklama, "krizden etkilenen ülkenin kamu maliyesini düzene sokabileceği ve alacaklıları güvence altına alabileceği yönündeki umutları güçlendiriyor."

    Anlaşmanın yolları aranıyor

    IMF'nin açıklamasında, "Görüşmeler, yakın vadede Genişletilmiş Fon İmkanı (EFF) düzenlemesi üzerinde bir anlaşmaya varılması amacıyla devam edecek." denildi.

    IMF: Sri Lanka ile anlaşma yolundayız #1

    Ada ülkesinde ekonomik kriz

    Sri Lanka, on yıllardır en kötü mali kriziyle karşı karşıya kaldı. Ülke, temel ithalat ürünleri için ödeme yapmakta zorlanıyor.

    Söz konusu ülke, geçtiğimiz ay, ilk kez vadesi gelen borcunu ödeyemeyerek temerrüde düşmüştü.


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