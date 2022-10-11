IMF Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti

Uluslararası Para Fonu, Türkiye'nin 2022 yılı için büyüme beklentisini yükseltirken, 2023 yılı için aşağı çekti. Raporda Türkiye için enflasyon tahminleri ise yükseltildi.

Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun ekim sayısını "Geçim Kriziyle Mücadele" başlığıyla yayınladı.

Küresel ekonominin bir dizi çalkantılı zorluk yaşadığı vurgulanan raporda, yüksek enflasyonun, çoğu bölgede sıkılaşan mali koşulların, Rusya'nın Ukrayna'da sürdürdüğü savaşın ve Kovid-19 salgınının ekonomik görünüm üzerinde ağır bir baskı oluşturduğu kaydedildi.

IMF'nin raporunda, ülkelerin güncellenen büyüme tahminleri de paylaşıldı.

Türkiye'nin bu yıla ilişkin büyüme tahmini yükseltildi

Temmuz ayında yayınlanan ara dönem raporunda, Türkiye için yüzde 4,0 olarak tahmin edilen 2022 yılı büyüme tahmini, yüzde 5,0 seviyesine çıkarıldı.

IMF, 2023 yılı için büyüme beklentisini ise yüzde 3,5'ten yüzde 3,0'e çekti.

Gelecek yıl enflasyonun düşmesi bekleniyor

Raporda, Türkiye için 2022 yıllık enflasyon beklentisi yüzde 73,1 olurken, enflasyonun 2023'te yüzde 51,2'ye gerileyeceği tahmin edildi.​​​​​​​





2022 küresel büyüme tahmini değişmedi

Kurum 2022 yılı küresel büyüme tahminini yüzde 3,2 seviyesinde tutarken 2023 küresel büyüme tahminini yüzde 2,9'dan yüzde 2,7'ye düşürdü ve en kötüsünün henüz görülmediğini bildirdi.

Uzun yılların en yüksek seviyesindeki enflasyon, Ukrayna'daki savaş ve Çin'deki yavaşlama gibi faktörlerin küresel ekonomik görünümü kötüleştirdiği ifade edildi.

ABD'nin büyüme tahmini geriledi

ABD'nin 2022 büyüme tahmini yüzde 2,3'ten yüzde 1,6'ya geriledi. AB, Rusya, İngiltere için 2022 büyüme tahminleri ise yukarı yönlü revize edildi.

2022 ve 2023 yılı küresel enflasyon tahminleri yükseltildi.